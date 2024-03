Denver Nuggets bate New York Knicks e esquenta disputa pela ponta da Conferência Oeste

Os Nuggets voltaram a fazer mais uma vítima na madrugada desta sexta-feira pela temporada regular da NBA. Embalado pela grande atuação de Nikola Jokic, a franquia de Denver derrotou o New York Knicks por 113 a 100, na Ball Arena, e acirrou a briga pela liderança do lado Oeste.

Tecnicamente empatado com o Oklahoma City Thunder, o Denver Nuggets fica no segundo posto pelos critérios de desempate. Apesar da derrota nesta rodada, o New York Knicks se mantém na zona de classificação na Conferência Leste. A franquia de Nova Iorque se mantém na quinta posição, à frente do Indiana Pacers.

Em quadra, quem ajudou a fazer a diferença foi o pivô Nikola Jokic. Ele foi essencial na construção do resultado ao emplacar um "triple-double" com 30 pontos, 14 rebotes e 11 assistências.

Para o técnico Michael Malone, o Denver vem provando a cada rodada as suas qualidades com uma bela campanha na competição . O comandante destacou, após o embate, que a meta é não baixar a guarda.

"Estamos atuando em alto nível. O desafio, porém, é que faltam 12 jogos para o fim (da fase de classificação). Podemos continuar assim e permanecer saudáveis enquanto fazemos isso. Nossos jogadores merecem muito crédito por sua mentalidade", afirmou o treinador.

Mas se Jokic, ganhou ares de protagonista, o Denver também deve muito de sua vitória a Michael Porter Jr. Cestinha do confronto com 31 pontos, ele impressionou pelo aproveitamento nos arremessos. Em 16 tentativas, o ala converteu 13 cestas, além de encerrar o duelo com oito rebotes.

Quem voltou a vencer na competição foi o Milwaukee Bucks que, jogando em casa, superou o Brooklyn Nets por 115 a 108. O retorno de Giannis Antetokounmpo deu mais consistência à equipe. Mesmo sem fazer uma grande exibição, o ala-pivô marcou 21 pontos e obteve nove rebotes.

Damian Lillard, no entanto, ofuscou o companheiro terminando o duelo com 30 pontos, 12 assistências e ainda conseguiu duas roubadas de bolas. "Acho que na minha carreira não fui conhecido como zagueiro, mas ao longo dos jogos sempre consegui fazer o que precisava ser feito defensivamente", disse Lillard, que teve média de 31 pontos e 11,3 assistências nas últimas três partidas.

Com o triunfo, o Milwaukee só fica atrás do Boston Celtics na classificação da Conferência Leste. Já o Brooklyn Nets cada vez mais vai se distanciando do sonho de passar à próxima fase e aparece no 11º lugar.

Outro destaque da rodada foi Luka Doncic, autor de 34 pontos, nove rebotes e oito assistências na vitória do Dallas Mavericks sobre o Utah Jazz por 113 a 97. O resultado colocou a franquia de Dallas no sexto lugar da Conferência Oeste. Já o seu rival segue em queda no torneio e ocupa apenas a 12ª colocação na tabela.

Confira os resultados desta quinta:

Orlando Magic 121 X 106 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 109 x 102 Sacramento Kings

Houston Rockets 127 x 117 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 115 x 108 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 113 x 97 Utah Jazz

Denver Nuggets 113x 100 New York Knicks

Phoenix Suns 128 x 115 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta sexta:

Detroit Pistons x Boston Celtics

Toronto Raptors x Oklahoma City Thunder

Miami Heat x New Orleans

Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Indian Pacers

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers