Situação financeira preocupa, mas presidente do Guarani promete reforços para Série B

Passado o sufoco do Paulistão, o Guarani se concentra para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente André Marconatto se mostrou preocupado com a situação financeira, mas prometeu que o elenco será reforçado para a competição nacional.

"Não esperávamos passar por tudo que passamos durante o Paulistão e vamos melhorar o elenco. Estamos atentos ao mercado e tomando muito cuidado para escolher todas as peças. Está muito difícil contratar e a questão financeira está me assustando um pouco, mas a torcida pode ficar tranquila porque vamos buscar jogadores", garantiu.

O clube já acertou os seguintes reforços: o volante Kayque, emprestado pelo Botafogo, o meia Bruno Oliveira, ex-Santos e que estava no futebol coreano, e os atacantes Airton, emprestado pelo Atlético-GO, e Renyer, ex-Santos.

Marconatto reforçou que o Guarani buscará reforços sem fazer loucuras financeiras. "Não adianta formar um time caro para brigar pelo acesso e não conseguir honrar os compromissos. Estamos estudando os atletas e vamos trabalhar com jogadores que a gente tem garantia de um retorno dentro de campo", explicou.

O dirigente admitiu a má campanha no Paulistão, mas pediu paciência porque o Guarani passa por uma reestruturação para voltar de vez para a Série A. "A gente entende a decepção porque o acesso não aconteceu e a campanha no Paulista foi frustrante. Mas pedimos paciência, estamos em um processo de reestruturação porque não queremos ser um time de bate-volta na Série A", afirmou.

Após o Paulistão, o Guarani segue preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será com o Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.