Sem Cristiano Ronaldo, Portugal goleia Suécia por 5 a 2 em amistoso e mostra força para a Euro

A seleção portuguesa deu mostras nesta quinta-feira que está bastante forte para a disputa da Eurocopa, no meio do ano. Desfalcada do astro e capitão Cristiano Ronaldo e de mais alguns titulares, a equipe do técnico Roberto Martínez não tomou conhecimento da Suécia, goleando por 5 a 2 em Guimarães na estreia em 2024.

Mesmo convocados para a as partidas da Data Fifa, Cristiano Ronaldo - passando férias em praia da Arábia Saudita - e outros oito companheiros, entre eles Cancelo e Diogo Costa, só estarão à disposição para a partida diante da Eslovênia, na terça-feira. A apresentação do camisa 7 deve ocorrer no sábado.

Os desfalques em nada fizeram falta e com somente uma etapa o jogo já estava "decidido". Portugal precisou de 23 minutos para assumir o comando do placar. Bernardo Silva recebeu pela direita e bateu cruzado, carimbando a trave. O rebote caiu nos pés de Rafael Leão, que bateu no alto, sem chances para o goleiro.

Pouco depois foi a vez de Matheus Nunes ampliar após passe de Bernardo Silva. Ele passou entre dois marcadores e bateu rasteiro. Antes do intervalo, ainda deu tempo de Bruno Fernandes ampliar.

No segundo tempo, Bruno Fernandes voltou a aparecer. E mostrou solidariedade. Mesmo saindo cara a cara, ele optou pelo passe lateral e Bruma só teve o trabalho de empurrar às redes. Gonçalo Ramos anotou o quinto com somente 15 minutos da etapa final. Em mais uma boa trama, escorando cruzamento de Semedo.

Martínez fez seis substituições para observar todo o grupo e mesmo assim, o ritmo português continuou alto. A todo momento a seleção chegada com perigo à meta de Olsen. O goleiro sueco fez milagre com Jota finalizando na pequena área. Salvou a seleção de um vexame maior e ainda viu Nilson cruzar e Kulusevski fechar o placar, de cabeça.