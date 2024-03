Novorizontino defende invencibilidade contra os grandes por vaga na final do Paulistão

O Novorizontino aposta no bom desempenho diante dos grandes para conseguir uma vaga na final do Campeonato Paulista. Na próxima quinta-feira (dia 28), o Novorizontino faz a semifinal contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Em campo, uma invencibilidade diante dos gigantes.

Na fase de grupos, o time comandado por Eduardo Baptista estreou justamente contra o Palmeiras e ficou no empate por 1 a 1, no Jorge Ismael de Biasi.

Depois, o Novorizontino visitou Corinthians e Santos. Com três gols de Jenison, o time ganhou por 3 a 1, em plena Neo Química Arena, e causou a demissão de Mano Menezes. Na Vila Belmiro, vitória por 2 a 1.

No último final de semana, o Novorizontino foi até o Morumbis e eliminou o São Paulo nas quartas de final do Paulistão. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, vitória nos pênaltis por 5 a 4.

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam na próxima quinta-feira, às 21h45, no Allianz Parque. Em caso de empate no tempo normal, a vaga na final será decidida nos pênaltis.