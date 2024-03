Itália joga mal, mas derrota Venezuela em amistoso nos Estados Unidos

O primeiro confronto entre Venezuela e Itália no futebol foi de baixo nível técnico. Mesmo jogando mal, a Itália contou com o oportunismo do atacante Retegui, autor de dois gols, na vitória sobre o selecionado sul-americano, por 2 a 1, nesta quinta-feira, em amistoso disputado em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

O primeiro tempo foi muito ruim. A Itália teve a bola, mas faltou agressividade na troca de passes. A Venezuela se armou para os contra-ataques e, diante de suas possibilidades, foi melhor.

Aos dois minutos, a defesa italiana errou na saída de bola e Rondón foi derrubado dentro da área. O atacante bateu o pênalti, mas o goleiro Donnarumma defendeu no canto direito. O mesmo Rondón teve grande chance, mas errou a finalização de 'carrinho' dentro da área da Itália.

Aos 40 minutos, o goleiro venezuelano Rafael Romo errou na saída da bola e Retegui não perdoou: 1 a 0, Itália. Mas o empate veio três minutos depois e do mesmo jeito. A defesa italiana falhou ao sair jogando e Machís garantiu o empate justa na primeira etapa.

O panorama da partida não se alterou no segundo tempo. A Venezuela teve grande chance de marcar com Cádiz, aos 17 minutos, mas Donnarumma fez mais uma boa defesa.

A Itália só foi melhorar seu desempenho a partir dos 19 minutos, com a entrada de Jorginho, que deu mais qualidade no passe. Foi dele toda a jogada que resultou no segundo gol de Retegui, aos 34 minutos.

Na sequência da Data Fifa, os italianos vão enfrentar o Equador, enquanto os venezuelanos terão pela frente a Guatemala.