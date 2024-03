Celtics garantem vitória no fim e Oklahoma City Thunder lidera Conferência Oeste

Em um dos jogos mais esperados da temporada regular da NBA, o Boston Celtics superou o Milwaukee Bucks por apertados 122 a 119 na madrugada desta quinta-feira, assegurando a ponta da Conferência Leste. Já o Oklahoma City Thunder teve vida mais fácil com o triunfo de 119 a 107 sobre o Utah Jazz. O resultado valeu a liderança do lado Oeste do torneio.

Jogando diante de sua torcida, a franquia de Oklahoma foi surpreendida pela postura ofensiva do Utah Jazz, que abriu vantagem no tempo inicial e foi para o intervalo à frente no placar (54 a 53). No entanto, Chet Holmgren fez a diferença para os donos da casa. Com 35 pontos e 14 rebotes, ele comandou a reação da sua equipe.

Mark Daigneault, técnico do Thunder, aprovou a atuação de seus comandados na etapa final. "Achei que no segundo tempo mostramos boa persistência. Tentamos ampliar a defesa. O jogo não abriu para nós imediatamente, mas continuamos insistindo e, então, aquele grupo que começou o quarto período realmente imprimiu um ritmo que nos levou à vitória", comentou o treinador.

O triunfo levou o Oklahoma à liderança com o Denver Nuggets logo atrás e o Minnesota Timberwolves em terceiro na Conferência Oeste. Com uma campanha irregular, o Utah Jazz é apenas o 12º colocado.

Já pelo lado Leste, o duelo disputado no TD Garden confrontou os dois melhores times da tabela. Jogando em casa, os Celtics chegaram a abrir 21 pontos frente ao Milwaukee Bucks. No entanto, no último quarto, o panorama mudou. Os visitantes aproveitaram a queda de rendimento dos anfitriões e reagiram mesmo com o desfalque de Giannis Antetokounmpo.

Damian Lillard foi o cestinha do confronto e terminou o jogo com 32 pontos. Ele teve a companhia de Bobby Portis, que foi importante na reação dos Bucks, ao pegar 15 rebotes. Apesar da surpreendente atuação dos visitantes, o Boston Celtics, no final, contou com a experiência de Jayson Tatum. O ala foi para a cesta e ainda sofreu a falta, convertendo os três arremessos livres, e assegurando o triunfo.

Para Joe Mazzulla, treinador do Boston Celtics, o equilíbrio foi a marca do duelo. "Você nunca sabe o que vai acontecer. Ambas as equipes estão desenvolvendo uma identidade e obviamente há um DNA adquirido. Em um confronto com o Milwaukee Bucks, nada está garantido", afirmou o treinador enfatizando a qualidade dos dois times.

A rodada que aconteceu na madrugada desta quinta-feira foi especial para Kevin Durant. Na vitória do Phoenix Suns sobre o Philadelphia 76ers por 115 a 102, o ala entrou para a história da competição ao se tornar o oitavo maior artilheiro da NBA.

Na partida, ele anotou 22 pontos e só ficou atrás do companheiro de equipe Grayson Allen (32). Além da mão calibrada nos arremessos, Durant também foi participativo no garrafão ao garantir oito rebotes. O resultado mantém a franquia de Phoenix na briga pela classificação. O time é o oitavo colocado na Conferência Oeste, enquanto o Philadelphia também ocupa o oitavo lugar no lado Leste.

Em outro jogo da rodada, a partida em que o Golden State Warriors derrotou o Memphis Grizzlies por 137 a 116 marcou um encontro de brasileiros. João Marcelo Pereira, o "Mãozinha", entrou em quadra na reta final do duelo pelos Grizzlies e teve tempo de fazer dois pontos na partida. No outro time, ele encarou o compatriota Gui Santos.

Confira os resultados desta quarta:

Cleveland Cavaliers 104 x 107 Miami Heat

Detroit Pistons 103 x 122 Indiana Pacers

Boston Celtics 122 x 119 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 89 x 123 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 119 x 107 Utah Jazz

Golden State Warriors 137 x 116 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 115 x 102 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 103 x 116 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta quinta:

Orlando Magic X New Orleans Pelicans

Washington Wizards x Sacramento Kings

Houston Rockets x Chicago Bulls

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Denver Nuggets x New York Knicks

Phoenix Suns x Atlanta Hawks