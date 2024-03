Airton encara desafio no Guarani e mira acesso no Brasileiro: 'Precisamos sonhar alto'

Apesar de já ter estreado no Guarani, o atacante Airton não tinha sido apresentado ainda. Nesta semana, o jogador de 25 anos, emprestado pelo Atlético-GO até o fim da temporada, comemorou a chance de defender o clube paulista, deixando de lado o interesse de América-MG e Vila Nova.

"Estou muito feliz de estar no Guarani porque é um grande desafio na minha carreira. Eu sou movido por esses desafios e estou motivado para conquistar grandes coisas. O clube está há muito tempo fora da Série A e todos nós precisamos sonhar alto", projetou.

Revelado no Palmeiras, Airton passou por Oeste, Inter de Limeira, Cruzeiro e Ceará antes de chegar ao Atlético-GO em 2022. No primeiro ano, fez 56 jogos e quatro gols. Em 2023, mais 47 partidas e cinco bolas na rede. Na atual temporada, porém, participou de apenas cinco partidas e perdeu espaço, acertando sua transferência.

Ele chegou ao Guarani na semana da última rodada e estreou na vitória por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino, que confirmou a permanência do clube de Campinas na elite do Campeonato Paulista.

Airton reforçou o desejo pelo acesso na Série B e pediu constância ao Guarani. "Não existe uma receita para o acesso, mas precisamos nos apegar em detalhes importantes: não se pode oscilar em campeonato longo, você precisa de um elenco qualificado e lutar por todos os pontos, principalmente dentro de casa", alertou.

Após o Paulistão, o Guarani segue preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será com o Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.