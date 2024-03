Wozniacki questiona WTA por convite a Halep, que a ironiza: 'Pessoa negativa. Nunca me dopei'

O clima pesou ao fim do primeiro dia da chave de duplas do WTA de Miami. A dinamarquesa Caroline Wozniacki usou sua entrevista coletiva para questionar o motivo de Simona Halep também ter recebido um convite para a chave principal se vinha de afastamento por doping, e a romena não deixou barato, respondendo duro e pedindo que a rival se informasse melhor sobre o motivo de estar longe das quadras.

Tudo começou quando Wozniacki chegou para sua coletiva e foi questionada sobre o que achava de convites para quem ficou afastada por doping. "Já falei muito abertamente sobre o que sinto em relação ao doping e tudo mais", disse Wozniacki, acrescentando que "gosta de Halep".

"Sempre quis um esporte limpo, justo para todos. Acho que definitivamente ainda é minha opinião. Isso não é diretamente para Simona, mas se alguém trapaceia propositalmente, se alguém testou positivo para doping, acredito que não devam receber convites depois", completou a dinamarquesa, também jogando em Miami sob convite.

Após sua derrota para a espanhola Paola Babosa, Halep foi informada sobre as declarações de Wozniacki e respondeu de maneira dura, apesar de não perder a compostura. "Por que ela disse isso?", questionou a romena de 32 anos, que depois deu enorme explicação para dizer que não fez nada de errado e acabou punida de maneira injusta por quatro anos.

"Eu não fiz nada de errado, não trapaceei. Eu não me drogava. Então é melhor lermos a decisão do CAS (Corte Arbitral do Esporte) de que se tratava de um suplemento contaminado, não era doping. Nunca tive nada a ver com doping. Eu nunca me dopei, então não sou uma trapaceira", disparou Halep.

"Obrigado ao torneio por me dar o wild card e ter a possibilidade de jogar em um torneio tão grande. Foi ótimo estar de volta", continuou, sem poupar críticas para a dinamarquesa. "Apenas uma pessoa sendo negativa sobre mim. Isso não é tão importante porque tenho centenas de pessoas que estão me dando amor, então vou aceitar isso."