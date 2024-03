Thiago Wild mantém embalo em Miami, avança à segunda rodada e desafia Taylor Fritz

Thiago Wild está tomando gosto por disputar os grandes torneios do circuito de tênis. Nesta quarta-feira, o tenista somou seu terceiro triunfo seguido por 2 a 0 no Masters 1000 de Miami - dois pelo qualificatório - e está na segunda rodada, na qual enfrentará o local Taylor Fritz, cabeça de chave 12. O brasileiro já vinha de quatro triunfos em Indian Wells.

O retorno à chave principal em Miami após três anos foi diante do português Nuno Borges e com vitória por 6/4 e 7/5 após 1h41. Em 2021 o brasileiro caiu na estreia da competição, na que era, até então, sua única vez no Masters 1000.

Em uma quadra menor, mas em clima de futebol, com direito a "torcida uniformizada" do Brasil, Wild começou a partida sofrendo com o saque do português e, ao mesmo tempo, precisando salvar três break points. Empurrado pelas arquibancadas, se salvou do perigo e ainda quebrou o saque de Nuno Borges para encaminhar o set.

Mostrando agressividade no serviço e encaixando lindas jogadas, Wild fez 6 a 4 no segundo set point para alegria dos entusiasmados torcedores vestidos de amarelo. A parcial durou 43 minutos e deixou o rival irritado com algumas jogadas equivocadas ou de brilho do brasileiro.

Wild teve de se superar no segundo set. A largada na parcial foi com 2 a 0 para o português. A devolução da quebra de imediato ajudou a não perder a paciência a e confiança. Com um rival no desespero da reação, as jogadas já não vinham em reclamação de ambos os lados.

Com um clima nervoso, Wild teve o serviço ameaçado com 5 a 4 contra. Salvou o set point, fechou e depois quebrou para virar o placar. Sacou bem e fechou com bola para fora do português em 7 a 5 e enorme vibração da torcida. Ainda posou para fotos com os "uniformizados" e recebeu os parabéns.

Assim como em Indian Wells, já terá uma pedreira pela frente na segunda rodada. NO deserto da Califórnia bateu o russo Karen Khachanov, que era o 15º favorito, em sets corridos. Agora terá pela frente um rival melhor ranqueado e com a apoio da torcida americana.

OUTROS RESULTADOS

Outro jogo de destaque foi entre o veterano Andy Murray e o italiano Matteo Berretini, que deu um susto quando se preparava para sacar com 2/5 no segundo set ao dar uma cambaleada demonstrando estar um tanto grogue - se amparou na raquete. A árbitra entrou rapidamente em quadra, o britânico também se aproximou para ajudá-lo, mas nada de mais grave ocorreu.

O jogo deu sequência, e Murray fechou a parcial, devolvendo os 6 a 3 do primeiro set. No terceiro e decisivo set, o britânico abriu vantagem ao quebrar logo no primeiro game. Berretini teve três break points para igualar o jogo em 3 a 3 com 0 a 40 e desperdiçou. Um tanto irritado, "fingiu" que ainda estava passando mal ao simular uma tontura. Com bola para fora, viu o rival abrir 4 a 2. Trocas de pontos e festa de Murray com 6/4 e avanço.

Ainda nesta quarta-feira, o canadense Denis Shapovalov passou pelo italiano Luciano Darderi, parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/4 para entrar no caminho do grego Stéfanos Tsitsipas na segunda rodada. Já o holandês Botic van de Zandschulp fez 7/5 e 7/6 sobre o australiano Rinky Hijikata e vai encarar o francês Ugo Humbert.