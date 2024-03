Paquetá se rende ao desafio de jogar em Wembley: 'Sonho de todo jogador'

Ambientado no futebol inglês por defender o West Ham, o meia Lucas Paquetá confessou, nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva pela seleção brasileira, a ansiedade pela possibilidade de atuar pela primeira vez no tradicional estádio de Wembley.

Ainda sem saber se será titular no amistoso programado para este sábado, diante da Inglaterra, ele disse está perto de viver um momento marcante na carreira.

"Wembley é um dos locais mais importantes e onde todos nós sonhamos em desfrutar. Nunca joguei lá e espero que seja especial, que possamos vencer e que fique sempre na minha memória", disse o atleta no campo de treinamento do Brasil em Londres.

Sobre o novo ciclo que se inicia na CBF com a estreia de Dorival Júnior no comando técnico da seleção brasileira, o meia revelado pelo Flamengo demonstrou otimismo e disse estar confiante já que o treinador é seu velho conhecido.

"Já trabalhei com o Dorival no final da minha passagem no Flamengo e foi uma experiência incrível. Estou muito feliz com esta convocação porque é um reconhecimento do meu trabalho. Estar na seleção sempre foi o meu sonho, o terreno de qualquer

menino. Cada vez que volto me sinto um privilegiado", comentou.

A presença de Lucas Paquetá acontece após um período de afastamento da seleção iniciado em agosto, quando foi anunciada uma suposta relação do atleta em um caso de manipulação de resultados.

Por conta disso, ele esteve ausente das últimas três listas. "Minha primeira vez foi em 2018. Nestes seis anos, só fiquei fora de quatro ou cinco convocações. Isso só aumenta a responsabilidade de vestir essa camisa", comentou.

No West Ham, ele assumiu o status de protagonista nesta temporada. Sondado pelo Manchester City do técnico Pep Guardiola, ele entrou em campo 33 vezes, marcou sete gols e deu seis assistências.