Brasileiro que jogou no Corinthians assina por 10 dias com Memphis Grizzlies na NBA

O Memphis Grizzlies anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do brasileiro João Marcello Cardoso Pereira, o Mãozinha. O compromisso é de dez dias. Restam 13 rodadas para o final da temporada regular da NBA. Com 23 vitórias nas primeiras 69 partidas, o Memphis não tem chance de se classificar para os playoffs.

Mãozinha, de 2,03 metros de altura e 80 quilos, disputou 40 jogos de exibição e da temporada regular (19 como titular) pelo Mexico City Capitanes da NBA G League e teve média de 10,8 pontos, 8,7 rebotes, 1,4 roubos de bola e 1,2 bloqueios em 23,5 minutos, enquanto arremessou 62,8% de quadra. O jogador de 23 anos registrou 14 'double-double' pelos Capitanes.

Carioca, do Rio de Janeiro, Pereira jogou a temporada 2022/23 do NBB (Novo Basquete Brasil) pelo Corinthians, com média de 11,2 pontos, 9,8 rebotes e 1,2 bloqueios em 29,0 minutos nos 32 jogos (25 como titular) disputados, enquanto arremessou 64,7% de quadra. Ele não foi selecionado no Draft de 2022 da NBA.

Gui Santos, do Golden State Warriors, é outro representante do basquete brasileiro na NBA, que também divide seu tempo com a G League.