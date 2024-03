Thiago Wild passa pelo qualificatório e vai disputar Masters 1000 de Miami pela 2ª vez

Thiago Wild será o representante brasileiro na chave de simples masculina no Masters 1000 de Miami. O tenista furou o qualificatório ao ganhar seu segundo jogo seguido por 2 a 0. Nesta terça-feira, passou pelo francês Hugo Grenier, parciais de 6/3 e 6/4, se garantindo na chave principal.

Wild disputará o Masters de Miami pela segunda vez na carreira. Em 2021, ele caiu na estreia diante do colombiano Daniel Galán, parciais de 6/3 e 6/4. Na oportunidade, era um estreante torneios 1000. Agora, vem mais embalado após jogar bem em Indian Wells.

E a meta é tentar repetir o bom desempenho apresentado no deserto da Califórnia. Em Indian Wells, o tenista brasileiro também furou o qualificatório, passou fácil pela estreia e ainda surpreendeu Karen Khachanov, 15º favorito, na segunda rodada, com 6/1 e 7/5. A despedida veio diante do húngaro Fabian Marozsan.

Melhor brasileiro no ranking mundial, ocupando a 76ª colocação, Wild precisou de 1h34 de jogo para ganhar seu segundo jogo no qualificatório de Miami. Sacando bem, não teve seu serviço ameaçado em nenhum ponto do primeiro set. E ainda quebrou no game oito, fechando a seguir por 6 a 3.

Depois de perder dois pontos seguidos de zero, o francês finalmente conseguiu criar break points no saque de Wild. Teve chances quando vencia por 3 a 2 e depois 4 a 3, mas não quebrou. O brasileiro se salvou e ainda quebrou para abrir 5 a 4. Depois, bastou servir bem para celebrar a vitória no primeiro match point.

"Outro jogador experiente, outro jogo duro, tinha muito vento hoje, mas eu destaco a minha paciência nesta partida para aguardar o momento certo de quebrar e sair com a vitória nos dois sets", frisou. "Ele tem um bom saque, mas procurei me achar na devolução e administrei isso, fiquei firme na partida e não dei muitas chances para ele. E mais uma vez a torcida me ajudou muito. Obrigado por todo mundo que veio me incentivar."