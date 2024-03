Courtois sofre ruptura do menisco do joelho esquerdo em treino do Real Madrid

Na reta final de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, o goleiro belga Thibaut Cortois sofreu um duro golpe nesta terça-feira, durante treinamento do Real Madrid. Com fortes dores no joelho direito, ele deixou a atividade aos prantos. Após ser submetido a exames, o atleta teve confirmada uma ruptura do menisco do joelho esquerdo.

O clube espanhol, em nota, confirmou a nova lesão por meio de um comunicado em suas redes sociais. "Após os testes realizados no nosso jogador foi diagnosticada uma ruptura do menisco interno do joelho direito. A lesão ocorreu no treino desta terça", diz parte do texto em postagem.

No complemento da nota, o Real afirma que vai aguardar ainda uma evolução do quadro nas próximas 48 horas. Fora dos campos desde agosto do ano passado, o jogador voltou a trabalhar com bola recentemente.

O técnico Carlo Ancelotti já estudava a possibilidade de escalar o seu titular nas duas partidas válidas pelas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Manchester City.

O departamento médico do clube não marcou uma data para o retorno, mas a expectativa é que ele fique fora por quase dois meses. No treino desta terça, ele iniciou os trabalhos com os atletas que não foram convocados para os jogos da Data Fifa.

Os médicos devem se reunir para decidir o tratamento que Courtois deve seguir: cirurgia ou a aposta em um tratamento convencional. Com a lesão do goleiro belga, o ucraniano Andriy Lunin segue como titular do posto no clube espanhol.