Bernabei elogia elenco do Internacional na chegada ao Brasil e fala em 'ganhar tudo'

O lateral-esquerdo Alexandro Bernabei está empolgado com os primeiros passos no Internacional. O argentino chegou a Porto Alegre nesta terça-feira elogiando a nova casa, falou sobre o potencial do grupo e mostrou-se ambicioso ao falar que a equipe tem condições de "ganhar tudo."

Nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Inter ainda disputará a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. E Bernabei não teme o favoritismo para os rivais - há anos nem o Estadual o clube ganha - e coloca o Inter como candidato a todos os troféus.

"Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, vestir essa camisa de dá emoção, adrenalina. Vi que o time se reforçou muito bem, montou um elenco muito bom. Tive a sorte de cumprimentá-los e vi que os jogadores estão bastante unidos, com vontade de ganhar tudo", afirmou o reforço.

Com Renê atuando bem desde a temporada passada na esquerda, Bernabei sabe que terá de disputar a posição. Ele fala em respeitar a hierarquia, mas não esconde suas principais virtudes para se firmar: "Tinha muita vontade de voltar ao futebol sul-americano e vou dar o meu melhor na temporada. Tenho velocidade e bons cruzamentos", se apresentou o reforço, que estava no Celtic, da Escócia.

Após vestir a camisa colorada e passar por sessão de fotos, Bernabei participou de uma atividade com bola no campo. Ele engrandeceu o grupo e a boa recepção do compatriota Mercado, que o deixou à vontade no elenco. "Ele está me ajudando e será muito importante para o que tem por vir."