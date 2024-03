Andreas Pereira celebra realização de sonho e vê Brasil 'favorito contra qualquer adversário'

Andreas Pereira nasceu na Bélgica e defendeu o país entre 2010 e 2013 nas categorias de base. Filho de brasileiros, contudo, recusou diversos convites para servir a seleção europeia adulta confiante que seria lembrado na equipe verde e amarela. Chamado por Dorival Júnior, revelou que realiza um sonho e colocou a equipe como favorita, independentemente do adversário.

Mesmo com a Inglaterra jogando junta faz um tempo e a Espanha também com boas promessas e algumas estrelas, Andreas Pereira vê o Brasil com muita força para superar os oponentes nos amistosos de sábado, em Wembley, e depois do dia 26, no Santiago Bernabéu.

"Esse sonho de jogar pela seleção brasileira é uma história que sempre tive. Recusei várias vezes a Bélgica. É um sonho de criança que hoje estou realizando pela segunda vez, estou muito feliz de estar aqui", disse o meio-campista, que tem uma tatuagem em homenagem ao País.

"Gigante pela própria natureza", tatuou, usando parte da letra do hino nacional. " "Fiz essa tatuagem porque é um orgulho imenso ser brasileiro e eu tinha certeza de que voltaria para a seleção brasileira."

O jogador do Fulham está na esperança de jogar contra os ingleses e fala em iniciar sua história com a camisa amarela. O fato de atuar em Wembley, com praticamente toda a torcida contra, parece não tirar sua confiança. Nem mesmo com Dorival Júnior montando sua primeira seleção.

"A seleção brasileira será sempre favorita contra qualquer adversário. O Brasil é a melhor seleção do mundo. Claro que sabemos das qualidades deles, que têm muitos bons jogadores. Respeitamos a Inglaterra, mas sabemos das nossas qualidades."