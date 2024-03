Abel Ferreira projeta ficar no Palmeiras até o final do contrato em 2025

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, marcou presença no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que ocorreu em Portugal, e revelou se pretende deixar o comando do clube brasileiro.

"É um clube que me valoriza, que me reconhece, onde você se sente parte do processo. Estou bem onde estou, estou onde quero estar", disse o treinador, que tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025.

"A minha família está comigo e, felizmente, cheguei a um momento da minha vida que posso escolher onde quero estar. Dificilmente, nos próximos dois anos, irei para algum lado", afirmou.

Abel Ferreira ainda não tinha conquistado títulos sob comando de clubes antes de assinar com o Palmeiras. Desde a chegada ao Alviverde, em 2020, foram nove troféus levantados: dois da Libertadores (2020 e 2021), dois do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), dois do Campeonato Paulista (2022 e 2023), um da Copa do Brasil (2020), um da Supercopa Sul-Americana (2022) e um da Supercopa do Brasil (2023).

O técnico pode somar mais um título a essas conquistas no começo de abril. O Palmeiras encara o Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista, e vive expectativa de chegar ao tricampeonato consecutivo do torneio.

No Fórum, o técnico aproveitou para ressaltar a oportunidade que recebeu do time brasileiro. "Foi no Brasil que um clube de ponta me deu oportunidade de mostrar todo meu potencial, porque só com bons jogadores e com uma estrutura que luta para ser campeão é que você pode mostrar todo seu potencial. Para seres campeão, tens de te juntar aos melhores,e foi o que fiz", disse Abel Ferreira.