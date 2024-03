Técnico da Ponte Preta faz avaliação positiva no Paulistão e espera reforços para a Série B

Após a eliminação vexatória com uma derrota por 5 a 1 nas quartas de final do Paulistão para o Palmeiras, a Ponte Preta liberou todo seu elenco para uma semana de folga e a reapresentação foi marcada para dia 25, visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, antes do descanso, o técnico João Brigatti fez uma avaliação do desempenho do time campineiro no Estadual e prometeu crescimento na sequência da temporada.

"Começamos o ano desacreditados por todos. Mas, fomos conquistando objetivos por objetivos. Primeiro conquistar 12 pontos para garantir a permanência na elite e depois, a classificação, mesmo perdendo jogadores importantes ao longo da competição, como Felipinho, Amaral e Léo Naldi. Mas mesmo assim, não deixamos de competir em nenhum momento. Por isso, em minha visão, o desempenho no Estadual foi positivo, mas o que aconteceu contra o Palmeiras não pode se repetir, tem que servir de aprendizado", disse o treinador.

Agora, Brigatti, ao lado da comissão técnica e da diretoria executiva terão praticamente um mês para reforçar o elenco para a disputa da Série B, que começa no meio do mês de abril. Segundo o comandante, alguns nomes estão apalavrados e que o perfil dos jogadores que irão chegar é de atletas experientes em divisões de acesso.

"Claro que precisamos repensar muita coisa para a Série B, qualificar o elenco e, principalmente, mudar a nossa postura. Acho que a nossa principal prioridade é buscar jogadores com mais experiência em diversos cenários. Posso afirmar, que reforços vão chegar, mas enquanto não estiver tudo assinado não podemos falar sobre."

A estreia da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro está prevista para o final de semana de 20 de abril, quando irá receber o Coritiba, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A CBF ainda não desmembrou a tabela, portanto, ainda não confirmou datas e horários.