Seleção brasileira sub-18 de judô conquista 15 pódios na Copa Europeia da Croácia

A seleção brasileira sub-18 de Judô conquistou 15 pódios neste fim de semana na Copa Europeia de Porec, na Croácia. Com os resultados, o Brasil ficou em segundo lugar no quadro geral de medalhas, atrás apenas da França, que conquistou dois ouros a mais.

A competição contou com a participação de 23 países e 558 atletas. O Brasil enviou 55 judocas, a maior delegação da história, para a etapa que distribui pontos para o ranking mundial sub-18 e para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), classificatório para o Mundial juvenil, que acontece em agosto.

O Brasil conseguiu seus melhores resultados na categorias mais leves. Os quatro ouros foram conquistados por Yuri Pereira (até 50 kg), Juliana Yamasaki (até 44 kg), Clarice Ribeiro (até 48kg) e Sophia Câmara (até 63 kg). Além disso, foram duas pratas e nove bronzes.

A etapa croata também marcou a estreia das judocas olímpicas Maria Suelen Altheman (Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020) e Maria Portela (Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020) como técnicas da seleção. Elas foram convidadas pela CBJ para integrar a comissão técnica da equipe.

Aposentadas do alto rendimento e em transição para a carreira de treinadoras, Maria Suelen integra o time do Pinheiros, e Portela concluiu o curso de formação esportiva na Universidade Húngara de Ciências do Esporte e é auxiliar técnica da Sogipa.

A seleção juvenil permanece na Croácia por mais três dias para um treinamento de campo com atletas de mais de 20 países. Como preparação para o Mundial, a seleção brasileira tem três eventos previstos: o Campeonato Pan-Americano, em abril, no Rio de Janeiro, e as Copas Europeias de Portugal e Polônia, em maio.