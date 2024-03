Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira por lesão e Dorival Júnior convoca Bremer

O zagueiro Gabriel Magalhães aumentou a lista de desfalques da seleção brasileira, que se encontra em Londres. Nesta segunda-feira, ele foi cortado por causa de uma lesão. Para a sua vaga, o técnico Dorival Júnior anunciou o defensor Bremer, da Juventus, como seu substituto.

"Infelizmente tivemos mais um problema com um atleta. Gabriel Magalhães está fora dessas partidas iniciais. Para o seu lugar, estamos convocando Bremer, da Juventus, da Itália", anunciou, por meio de um comunicado, o treinador da seleção, direto de Londres, onde a seleção se encontra para os amistosos na Europa.

Bremer vai fazer parte da preparação da seleção brasileira nos amistosos diante da Inglaterra, neste sábado, em Wembley, e também no confronto com a Espanha, no Santiago Bernabéu, na próxima terça-feira. A chegada do atleta está prevista para acontecer na tarde desta terça-feira.

Gabriel Magalhães engrossa a lista de jogadores que precisaram ser cortados da lista original de Dorival Júnior. Antes dele, o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, o atacante Martinelli e o volante Casemiro também precisaram ser substituídos.

Diante de tantos imprevistos, o treinador da seleção espera dar sequência ao planejamento para esses dois amistosos na atividade de hoje. Bremer chega à seleção brasileira para se juntar a Beraldo, Murilo e Fabrício Bruno.