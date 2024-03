Fernando Alonso é cotado como substituto de Lewis Hamilton na Mercedes

A ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025 causa movimentações nos bastidores da Fórmula 1 desde o seu anúncio oficial. Uma das principais dúvidas é quem vai substituir o inglês na Mercedes. O posto do futuro companheiro de George Russell tem grandes chances de ser do bicampeão mundial Fernando Alonso.

Atualmente na Aston Martin, o piloto espanhol até já deu indícios de que, caso continuasse na modalidade, renovaria com a escuderia. Aso 42 anos, contudo, a aproximação do piloto com a Mercedes pode fazer com que ele mude de planos. As especulações já aconteciam desde o anúncio da Ferrari sobre Hamilton, mas ganharam força nos últimos dias na imprensa espanhola, com repercussão em grandes veículos como Marca, As e La Razón.

Entretanto, a única certeza até o momento é da permanência de Russell na escuderia. O inglês de 26 anos revelou que as conversas com o diretor-executivo da Mercedes, Toto Wolff, sobre o substituto de Hamilton começaram ainda antes do anúncio oficial da Ferrari.