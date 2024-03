Augusto Melo é barrado, mas depois consegue viajar para sorteio da Conmebol

O Corinthians é cabeça de chave nos potes do sorteio. Conforme apurado pela reportagem do Estadão, o Melo tenta reverter a situação para chegar a Luque em tempo.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Além da equipe paulista, a competição conta com os brasileiros Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Cruzeiro. A transmissão do evento será feita pela ESPN.

O Corinthians tem folgas no calendário de jogos depois da eliminação no Campeonato Paulista. A equipe vem de uma vitória por 2 a 0 contra o São Bernardo na segunda fase da Copa do Brasil.

O próximo compromisso oficial é a estreia no Campeonato Brasileiro dia 13 de abril, contra o Atlético-MG, na Neo Química Arena. Antes disso, no próximo sábado, dia 23, a equipe participa de um jogo-treino contra o Santos, na Vila Belmiro. O time santista se prepara para a semifinal do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino.

Prevenção à febra amarela

A febre amarela é causada por um vírus transmitido por mosquitos (um deles o Aedes aegypti, também transmissor de dengue, chikungunya, zika). Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas envolvem febre, calafrios, dores de cabeça e no corpo, náuseas, vômito e fraqueza.