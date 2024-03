São Paulo pega o Novorizontino em alerta após beirar o fracasso no Paulistão

O São Paulo entra em campo neste domingo, às 18h, em estado de alerta para medir forças com o Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbis. O duelo promete equilíbrio, uma vez que o time do interior, terminou a primeira fase com o mesmo número de pontos que o conjunto tricolor, 22.

A equipe tricolor viu a eliminação de perto no último duelo, diante do rebaixado Ituano. Lucas Moura foi essencial para evitar um vexame. Outro ponto que preocupa é a experiência do técnico Thiago Carpini. Apesar do vice-campeonato em 2023, o jovem treinador tem tomado decisões equivocadas que têm custado caro.

"As nossas entrega e disciplina me deixam tranquilo e confiante para a nossa sequência de trabalho. Um importante aprendizado é que um time dessa magnitude tem de estar sempre brigando por títulos, conquistar e vencer sempre, mas também enfrentamos adversários que se preparam da mesma maneira. Tudo no São Paulo é sempre potencializado pela grandeza do clube", afirmou Carpini.

Uma das principais dúvidas na escalação acontece no comando do ataque. Jonathan Calleri luta contra uma inflamação na perna direita causada por acúmulo de líquido na região posterior do joelho. Se o argentino for desfalque, Carpini pode escolher o novato André Silva, de 26 anos, que foi contratado há pouco tempo junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal.

Quem também pode retomar um lugar de titular é o lateral-direito Rafinha. Ele vem treinando normalmente e pode recuperar o posto. No meio-campo, a novidade deve ser Pablo Maia. O volante cumpriu suspensão na rodada final da fase de grupos e está à disposição antes de embarcar para servir a seleção brasileira na Data Fifa.

Por causa de um acordo feito com o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), o São Paulo evitou uma punição a atletas e dirigentes pelos insultos contra a equipe de arbitragem e a comissão técnica do Palmeiras no último Choque-Rei. Os atletas Rafinha, Rato e Calleri, o auxiliar-técnico Estéphano Neto e os diretores Carlos Belmonte e Fernando Bracalle estavam na mira do tribunal. O pagamento de uma multa de pouco mais de R$ 200 mil e a gravação de um pedido de desculpas por parte de Belmonte livrar o clube tricolor de uma pena maior.

Após bater na trave na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, o Novorizontino quer continuar a surpreender sob o comando de Eduardo Baptista. O time do interior passou ileso contra grandes nesse Paulistão. Empatou com o Palmeiras e venceu Corinthians e Santos. O grande destaque do time é o meia Rômulo, já negociado com o time alviverde.

"O jogo com o São Paulo é mais um duelo difícil, onde o favoritismo é todo do São Paulo. Vai ter um estádio com 60 mil pessoas, um time muito qualificado, campeão e vamos na humildade. Nós somos um grupo trabalhador, vencedor, que não tem medo de nada, um grupo que tem coragem", disse Baptista.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X NOVORIZONTINO

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia e Alisson; Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha; Calleri (André Silva). Técnico: Thiago Carpini.

NOVORIZONTINO - Jordi; Raul Prata, Luisão, Renato, Chico e Danilo Barcelos; Marlon, Fabrício Daniel e Rômulo; Neto Pessoa e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.