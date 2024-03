São Paulo isola dois pênaltis e é eliminado em casa pelo Novorizontino no Paulistão

Foi com emoção até o fim. São Paulo e Novorizontino fizeram um bom jogo no MorumBis, neste domingo, com o classificado sendo conhecido apenas na disputa de pênaltis após empate por 1 a 1. Melhor para o time de Novo Horizonte, que foi mais eficiente nas cobranças, venceu por 5 a 4 e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Michel Araújo e Diego Costa foram os vilões ao isolarem seus pênaltis.

O primeiro tempo foi bastante interessante no MorumBis. São Paulo e Novorizontino não abriram mão da convicção de propor o jogo, estilo que permitiu aos times construírem campanhas idênticas na fase de classificação, alcançando 22 pontos, atrás apenas de Palmeiras e Santos no desempenho geral. As duas equipes buscavam o ataque o tempo todo, o que deixou o confronto bastante agradável de assistir.

Neste enredo, o personagem principal da etapa inicial foi Ferreira, ou Ferreirinha, como era conhecido nos tempos de Grêmio. O atacante, primeiro, assumiu o papel de vilão ao permitir o cruzamento de Willean Lepo na cabeça de Rômulo para abrir o placar para o Novorizontino. A redenção chegou pouco depois ao receber lindo passe de Lucas e finalizar no ângulo. Para dar mais dramaticidade ao jogo, o são-paulino saiu de campo lesionado no instante seguinte ao empate.

Com o apoio da torcida, o São Paulo avançou ainda mais suas peças no segundo tempo para decidir o jogo sem necessidade dos pênaltis. Como resposta, o Novorizontino recuou um pouco, mas não abdicou totalmente do ataque. Era lá e cá. O goleiro Rafael provou pelo menos em duas finalizações o motivo de ter sido chamado por Dorival Junior para fazer parte do grupo para os amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha.

A impaciência dos torcedores foi tomando forma ao passar do tempo. Os são-paulinos queriam James Rodríguez em campo. O técnico Thiago Carpini demorou bastante para atender. Rafinha, inclusive, precisou pedir calma quando as vaias começaram nas arquibancadas. O colombiano não resolveu (pouco fez) nos 18 minutos que pôde jogar. A decisão da vaga foi para os pênaltis. Michael Araújo e Diego Costa foram os vilões da eliminação.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 (4) X (5) 1 NOVORIZONTINO

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Diego Costa e Welington (James Rodríguez); Pablo Maia, Alisson, Lucas e Ferreira (Erick); André Silva (Michel Araújo) e Luciano. Técnico: Thiago Carpini.

NOVORIZONTINO - Jordi; César Martins (Renato), Luisão e Chico; Willean Lepo, Geovane (Dantas), Marlon, Rômulo (Danilo Barcelos) e Reverson; Waguininho (Fabrício Daniel) e Neto Pessoa (Lucca). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Rômulo, aos 12, e Ferreira, aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Arboleda (São Paulo); Waguininho, Marlon, Chico e Lucca Novorizontino).

RENDA - R$ 4.022.136,00.

PÚBLICO - 55.197 pagantes.

LOCAL - MorumBis.