Santos invoca 'espírito de decisão' diante da Portuguesa para se garantir na semi do Paulistão

As oscilações que pontuaram a campanha santista em parte da fase de grupos do Campeonato Paulista fazem parte do passado. Neste domingo, às 20h15, na Vila Belmiro, o Santos quer manter acionar o "espírito de decisão" diante da Portuguesa para cumprir o objetivo de se manter na luta pelo título estadual.

Quem deu o tom da mobilização do elenco foi o atacante Otero, um dos jogadores mais experientes do grupo. Para ele, o momento é de foco para buscar o algo a mais depois de passar pela etapa de grupos.

"Todos unidos, atacando e defendendo. Tivemos uma boa preparação e temos que ter um empenho igual o melhor do que o último jogo", afirmou o venezuelano Otero ao se referir a partida em que o Santos derrotou a Inter de Limeira por 3 a 2, de virada, em jogo válido pela última rodada da primeira fase.

Na ocasião, a equipe do interior esteve duas vezes à frente no placar, mas o Santos não desistiu e obteve o triunfo na base da superação. Ainda de acordo com o jogador, esse algo a mais tem de ser uma característica do elenco.

O fator campo também foi destacado pelo atleta como ponto positivo. Entendendo o comprometimento do time em se recuperar na temporada após o rebaixamento no Brasileiro no ano passado, a torcida vem fazendo a sua parte.

"A torcida tem sido o nosso diferencial, e é claro que isso ajuda bastante. Com certeza, diante do apoio das arquibancadas, teremos um incentivo a mais para conseguir a classificação", afirmou o jogador.

O técnico Fábio Carille ainda não definiu o time, mas aproveitou os treinos da semana para fazer ajustes táticos e trabalhar jogadas ensaiadas. Um dos trunfos que o comandante tem guardado é a utilização da bola parada.

"Um jogo decisivo se decide nos detalhes. Eu espero poder estar bem na bola parada para poder definir a partida dessa forma", comentou o atacante.

Depois de um bom início e de conseguir alcançar a classificação às quartas de final de forma antecipada, o Santos espera manter o ritmo de decisão nesses encontros decisivos. A equipe e só ficou atrás do Palmeiras na pontuação geral (28 a 25). E um desempenho desse, segundo Fábio Carille, não vem por acaso.

"Tenho um grupo de qualidade e de jogadores inteligentes. Em alguns jogos tivemos algumas tomadas de decisões erradas, mas tudo faz parte de um processo. O Santos entra preparado para buscar o seu objetivo", afirmou o treinador.

A estratégia para enfrentar a Portuguesa deve passar pelo esquema 4-4-2. Guilherme e Furch deve formar o sistema ofensivo contando com a chegada de Otero e seu chute de meia distância. João Schmidt e Diego Pituca ficam encarregados de proteger a defesa enquanto Cazares reforça o setor também com a missão de criar jogadas.

Sob a liderança de João Paulo no gol, Carille conta com Aderlan e Felipe Jonatan nas laterais. O miolo de zaga vai ser composto pelo experiente Gil e também pelo defensor Joaquim.

A Portuguesa entra nesse confronto como franco atirador. A equipe, que se classificou somando apenas dez pontos em 12 partidas, não vai apostar em uma fórmula mágica para o confronto deste domingo, ainda mais na casa do rival.

Ciente da dificuldade e da superioridade técnica dos donos da casa, o treinador Pintado promete muito empenho em campo. "Vamos ter que passar do nosso limite para conseguir a classificação. Tenho um elenco muito comprometido e vamos atrás do nosso objetivo", comentou o técnico.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X PORTUGUESA

SANTOS - João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Cazares e Otero; Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

PORTUGUESA - Thomazella; Quintana, Robson, Patrick e Talles; Tauã, Ricardinho, Giovanni Augusto e Eduardo Diniz; Maceió e Victor Andrade. Técnico: Pintado.

ÁRBITRO - Raphael Claus(SP).

HORÁRIO - 20h15.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).