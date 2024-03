Red Bull Bragantino e Inter de Limeira fazem 'duelo caipira' das quartas de final do Paulistão

O único duelo entre clubes do interior das quartas de final do Campeonato Paulista vai acontecer neste domingo, em Bragança Paulista. A partir das 16 horas, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira se enfrentam no estádio Nabi Abi Chedid.

Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, o Red Bull Bragantino tem a vantagem do mando de campo. Em caso de igualdade nos 90 minutos, o semifinalista será conhecido nos pênaltis.

Ainda remoendo a eliminação precoce na Copa Libertadores, para o Botafogo, na última quarta-feira, o Red Bull Bragantino teve apenas dois dias de treino. O empate por 1 a 1 favoreceu o clube carioca, que tinha vencido na ida por 2 a 1. Por isso, o principal trabalho de Pedro Caixinha ficou para a parte mental.

"Temos as quartas de final do Estadual. Então o foco agora é esse. Temos que estar totalmente focados e precisamos passar por esse obstáculo difícil, que é a Inter de Limeira", afirmou o treinador português.

Pedro Caixinha não descarta fazer mudanças no time titular. De volta na última quarta-feira, o volante Matheus Fernandes entrou no decorrer do segundo tempo e disputa posição com Jadson. No ataque, Tallison pode ser a novidade no lugar de Thiago Borbas.

A Inter de Limeira só não tem força máxima porque o atacante Andrew sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está fora do Paulistão. O substituto será Juninho, que foi liberado pelo departamento médico.

Além dele, os laterais Felipe Albuquerque e Mário Sérgio foram liberados pelos médicos e retornam ao time titular, assim como o zagueiro Maurício e o volante Lucas Buchecha, preservados contra o Santos, na rodada final da primeira fase, porque tinham dois cartões amarelos.

"Não tenho dúvidas de que será um confronto de muita intensidade e decidido nos detalhes. O Paulistão é considerado o melhor dos estaduais, e é um grande feito estar nas quartas de final dessa competição. A equipe está se dedicando muito nos treinos, e dentro de campo não será diferente. O nosso objetivo é buscar a vitória", afirmou Felipe Albuquerque.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X INTER DE LIMEIRA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Eduardo Sasha e Tallison. Técnico: Pedro Caixinha.

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e Mário Sérgio; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha; Albano, Juninho e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).