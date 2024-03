Napoli empata com Inter de Milão, líder do Italiano, com gol de brasileiro no fim do jogo

Depois da eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões, que encerrou uma série de 13 triunfos consecutivos, a Inter de Milão só empatou neste domingo. Líder do Campeonato Italiano, o time do técnico Simone Inzaghi ficou no 1 a o 1 com o Napoli, que também caiu na Liga dos Campeões. O gol do empate do Napoli, marcado no fim do jogo, foi do zagueiro brasileiro Juan Jesus, de 32 anos e que foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre.

Após 29 rodadas, a Inter tem 14 pontos de vantagem para o segundo colocado Milan (76 a 62) no campeonato nacional e ostenta o melhor ataque e a melhor defesa com ampla margem para os demais times. Atual campeão italiano, o Napoli faz uma campanha discreta. Ocupa apenas a sétima colocação, com 45 pontos. O time ainda pode ser ultrapassado pela Fiorentina tem dois pontos e um jogo a menos.

Agora apenas com o Campeonato Italiano no calendário, pois já haviam sido eliminados na Copa da Itália, os times fizeram um jogo morno no primeiro tempo. Jogando em casa, a Inter começou com um pouco menos de posse de bola, mas era mais incisiva. O time fez 6 finalizações (3 na direção correta) contra apenas 2 dos rivais. Aos 43 minutos, Darmian fez 1 a 0 para o time da casa. Bastoni cruzou rasteiro da esquerda e Darmian arrematou forte do meio da área, sem chance para o goleiro Meret.

No segundo tempo, o Napoli voltou mais determinado em buscar o ataque. Finalizou mais que o rival (7 a 5) e conseguiu o empate aos 36 minutos, com a "lei do ex". O zagueiro brasileiro Juan Jesus, que jogou no time de Milão de 2012 a 2016, marcou de cabeça após cruzamento na área da Inter. Foi o primeiro gol do zagueiro na temporada.

Na capital italiana, a Roma conseguiu vencer após um compromisso por uma liga europeia durante a semana. O time derrotou o Sassuolo, que luta contra o rebaixamento, por 1 a 0, com um belo gol de Pellegrini de fora da área, no início do segundo tempo.

Quinto colocado no Italiano com 51 pontos, a Roma avançou às quartas de final da Liga Europa apesar da derrota para o Brighton por 1 a 0 na quinta-feira. Na partida de ida, em casa, a Roma havia goleado por 4 a 0 e agora enfrenta o Milan por vaga nas semifinais da competição europeia.