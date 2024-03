José Aldo abandona aposentadoria e vai fazer despedida do MMA no UFC 301, no Rio

José Aldo vai fazer uma luta de despedida no MMA. O brasileiro abrirá mão da aposentadoria para honrar o seu contrato com a organização. Segundo a Ag. Fight, ele será escalado no UFC 301, no Rio de Janeiro, contra uma das promessas dos pesos-galos, o americano Jonathan Martinez.

O brasileiro não luta MMA desde agosto de 2022, quando anunciou a aposentadoria após perder para Merab Dvalishvili. José Aldo passou a se aventurar no boxe, com três apresentações. Foram duas vitórias (Emmanuel Zambrano e Esteban Espíndola ) e uma derrota (Jeremy Stephens).

José Aldo tem uma luta em haver no seu contrato, que deve ser cumprida no Rio de Janeiro. Com 37 anos, está no Hall da Fama do Ultimate e é considerado um dos maiores peso-pena da história. O brasileiro tem um cartel de 31 vitórias e oito derrotas.

Já Martinez tem 13 lutas no UFC e venceu as últimas seis. Na carreira, tem 19 vitórias e apenas quatro derrotas, sendo apontado como uma das principais promessas no peso-pena.

Confira o Card Provisório do UFC 301:

Peso-mosca: Alexandre Pantoja x Steve Erceg

Peso-galo: José Aldo x Jonathan Martinez

Peso-médio: Michel Pereira x Makhmud Muradov

Peso-médio: Caio Borralho x Paul Craig

Peso meio-pesado: Anthony Smith x Vitor Petrino

Peso-pena: Joanderson Brito x Jack Shore

Peso-leve: Joaquim Silva x Drakkar Klose

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo

Peso-pena: Jean Silva x William Gomis

Peso-leve: Elves Brener x Myktybek Orolbai

Peso-mosca: Dione Barbosa x Ernesta Kareckaite

Peso-mosca: Alessandro Costa x Kevin Borjas