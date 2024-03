Série A2 do Paulista define os últimos classificados e os confrontos das quartas

Com jogos emocionantes, foi disputada neste sábado a 15ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, na qual foram conhecidos os últimos três classificados: Portuguesa Santista, Juventus e Noroeste, e definidas as quartas de final.

Cinco times já estavam classificados antes da última rodada do turno único: São Bento, São José, Ferroviária, XV de Piracicaba e Velo Clube. Os confrontos das quartas estavam previstos no regulamento, com o 1º colocado enfrentando o 8º e assim por diante: 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Os confrontos são os seguintes: São Bento x Noroeste, São José x Velo Clube, Ferroviária x Juventus e XV de Piracicaba x Portuguesa Santista. Nesta segunda fase, serão disputados dois jogos com o time de melhor campanha tendo a vantagem de decidir a vaga como mandante, diante de sua torcida. Estão nesta condição vantajosa os quatro primeiros colocados.

Caso ocorra o empate no placar agregado, após os dois jogos, a vaga nas semifinais vai ser definida na cobrança de pênaltis. Os locais, datas e horários dos jogos serão definidos na segunda-feira em Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Em Santos, a Portuguesa Santista confirmou a classificação ao vencer por 2 a 0 o Linense, fechando com 23 pontos, em quinto, e eliminando o time de Lins. O Juventus avançou ao golear por 4 a 0 o Oeste, no Brinco de Ouro, em Campinas, e atingir os 22 pontos, em sexto.

Em Bauru, o Noroeste confirmou sua vaga após a goleada por 5 a 1 em cima do Taubaté, terminando com 21 pontos, em oitavo. Superou o Rio Claro apenas no saldo de gols: 5 a 4. O time rioclarense venceu por 3 a 1 o XV de Piracicaba. Primavera, Taubaté e Oeste também ficaram de fora das quartas.

Confira os resultados da 15ª rodada:

Portuguesa Santista 2 x 0 Linense

Velo Clube 2 x 2 Capivariano

Comercial 1 x 1 Monte Azul

Noroeste 5 x 1 Taubaté

Ferroviária 1 x 1 Primavera

Oeste 0 x 4 Juventus

São Bento 2 x 0 São José

XV de Piracicaba 1 x 3 Rio Claro