Real Madrid atropela Osasuna por 4 a 2 pelo Campeonato Espanhol e se aproxima do título

Primeiro lugar no Campeonato Espanhol, com 72 pontos, o Real Madrid visitou e venceu o anfitrião de Pamplona, o Osasuna - que está em décimo, com 36 -, e venceu por 4 a 2.

Nessa rodada, a LaLiga promoveu uma ação contra o racismo. A medida é adotada pelo terceiro ano seguido. Os jogadores entraram em campo lado a lado, com camisa e casaco contra o racismo.

O jogo começou em um ritmo forte e não durou muito tempo a resistência do Osasuna: aos 3 minutos, Vinícius Júnior marcou depois de roubar a bola de Catena, entrar na grande área e deslocar de Sergio Herrera para abrir o placar.

Pelos 6 minutos, em cobrança de escanteio na primeira trave, Herrando devolveu na segunda trave e Budimir, quase à vontade, colocou entre as pernas de Carvajal: 1 a 1.

Aos 7, Rüdiger fez boa enfiada e Vinicius Júnior ficou cara a cara com Herrera. O brasileiro pedalou e o goleiro cortou.

O jogo foi de trocação entre as equipes, que tomaram conta do campo em busca do gol.

Aos 17, passe cortado de Brahim para Valverde, Fede colocou no coração da área de costas em dois toques e Carvajal, de fora, mandou para o fundo da rede: gol do Madrid, que mais uma vez assumiu a liderança no placar.

Depois do segundo gol, o Real Madrid tomou conta do jogo pelo lado esquerdo do campo, com Vinícius Júnior, que aos 33 chutou forte na entrada da área e acertou a trave.

Aos 40, Mojica tocou de calcanhar para Arnaíz pegar a bola na ponta esquerda e buscar o meio para a pancada de fora da área. Lunin saltou e espalmou para fora. O jogo seguiu nessa toada até o fim do primeiro tempo, mas sem chances reais de gol. Vinícius Júnior recebeu cartão amarelo por reclamação, o qual o tira do próximo jogo, contra o Athletic Bilbao.

O segundo tempo começou com pressão do Real, mas com o Osasuna disposto a baixar as linhas e se defender no seu campo. Aos 2, Rodrygo disparou pela ponta esquerda, foi até a pequena área e saiu com bola e tudo.

Aos 15, Brahim Díaz fez o seu. Lunin deu um chutão, Valverde desviou de cabeça, e Díaz acelerou com o campo vazio à frente até tocar na saída de Herrera e ampliar: 3 a 1. Não demorou muito para o Real Madrid enfileirar mais um.

Três minutos depois, Rüdiger enfiou a bola e Valverde deixa para Vini Jr. acelerar. O brasileiro tocou com categoria na saída de Herrera, e a bola entrou devagar. Herrando ainda tentou tirar, mas não conseguiu.

Com três gols à frente do placar, o Real Madrid se recolheu ao seu campo, à espera do Osasuna, para investir em contra-ataques, especialmente com Vinícius Júnior. O jogo encaminhou-se para seu fim com este cenário, mesmo com a luta do Osasuna após as substituições com seu segundo gol, marcado por Muñoz. Ele dominou dentro da área e bateu firme. A bola passou entre as pernas de Lunin.