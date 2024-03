Palmeiras encara Ponte Preta e busca 11ª classificação seguida às semifinais do Paulistão

Time de melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras abre as quartas de final do Estadual neste sábado, às 18 horas, diante da Ponte Preta, com a vantagem de ter o apoio da torcida na Arena Barueri, e atrás da 11ª classificação consecutiva às semifinais da competição da qual é o atual bicampeão.

Campeão em 2020, 2022 e 2023, vice em 2015, 2018 e 2021, o Palmeiras é o único clube presente nas últimas 10 semifinais do Campeonato Paulista. Apesar de ter liderado a classificação geral, não tem a prerrogativa do empate para avançar. A única vantagem é atuar apoiado pelo seu torcedor, no estádio em Barueri, que virou a casa da equipe enquanto a reforma do gramado sintético do Allianz não terminava.

A reforma terminou na sexta-feira e a previsão é de que, caso o time se classifique, jogue as semifinais na arena palmeirense depois de mais de um mês e meio longe de seu estádio. Foram instaladas cortiças importadas de Portugal no lugar do antigo composto termoplástico, material pouco resistente ao calor e que superarqueceu, tornando-se uma pasta de borracha.

"Qualquer vantagem é muito importante em qualquer campeonato. Decidir os jogos em casa nos dá uma pequena vantagem e estamos trabalhando muito para alcançarmos todos os nossos objetivos", disse o meio-campista Zé Rafael.

O dinamismo do camisa 8, que no ano passado fazia a função de um camisa 5, mas nesta temporada voltou a jogar mais avançado com a contratação do argentino Aníbal Moreno, pode ser uma arma a mais para o técnico Abel Ferreira.

"É importante ter essa versatilidade, tanto para ajudar os companheiros quanto para uma questão pessoal. É uma vantagem minha conseguir me adaptar a algumas situações e, claro, nós treinamos muito isso também, não é da noite para o dia", afirmou.

Invicto há 18 partidas no geral, somando os 13 jogos de 2024 e os cinco últimos do Campeonato Brasileiro de 2023, o Palmeiras pode igualar a maior sequência sem derrotas na era Abel Ferreira, de 19 jogos (15 vitórias e quatro empates), registrada entre abril e junho de 2022.

Os resultados continuam bons, mas o desempenho é questionado pelos torcedores, que têm visto um futebol pragmático e burocrático. Abel ainda busca o sistema de jogo e a escalação ideal da equipe para 2024.

O treinador fez alguns testes ao longo do Estadual e parece ter decidido que o melhor esquema, no momento, é jogar com três volantes - Aníbal Moreno, Richard Ríos e Zé Rafael. Nas últimas rodadas, ele abandonou o sistema com três zagueiros. Sem Gustavo Gómez, ainda machucado, é provável, portanto, que Luan e Murilo formem a dupla defensiva. Na lateral-direita, Mayke, recuperado de lesão, deve ser titular.

Será o sétimo duelo eliminatório entre Palmeiras e Ponte Preta em toda a história, o quarto no Campeonato Paulista. O time alviverde levou a melhor na final de 2008 e na semifinal de 2020, além da primeira fase do Torneio Início de 1953 e das semifinais do Torneio Laudo Natel e da Taça São Paulo de 1973. Já a equipe de Campinas saiu vencedora na semifinal do Paulista de 2017.

Para se classificar no segundo lugar do Grupo B, a Ponte Preta somou 17 pontos, 11 a menos que o Palmeiras. O time campineiro retornou ao mata-mata do Estadual depois de quatro anos ausente. Uma das armas da equipe é Pedro Rocha, goleiro que fez mais defesas difíceis no campeonato. Foram 17, segundo a plataforma Footstats.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PONTE PRETA

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Castro, Luís Haquin e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO: 18 horas.

Local: Arena Barueri.