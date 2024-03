Cruzeiro vence Tombense em jogo duro e vai à final do Mineiro contra Atlético ou América

O primeiro finalista do Campeonato Mineiro já foi definido: é o Cruzeiro, que havia empatado o jogo de ida por 0 a 0 com a Tombense, mas neste sábado sobrepujou o adversário da cidade de Tombos por 3 a 1, classificando-se para a final.

O jogo começou com o Cruzeiro partindo para dentro da equipe visitante. Aos 5 minutos, após escanteio, a bola chegou até Rafael Elias na área. Ele finalizou, a bola pegou na defesa e foi para fora. Novo tiro de canto para o time celeste, que pressionava bastante para abrir vantagem.

Após novo levantamento, Rafael Elias subiu e finalizou firme de cabeça. A bola passou muito perto da meta de Felipe Garcia, à esquerda. Aos 24, Matheus Pereira recebeu pelo lado esquerdo da área e bateu colocado, mas a bola subiu demais.

Depois de muito pressão, mas em jogo muito truncado, finalmente o gol do Cruzeiro. Aos 34, Matheus Pereira ganhou jogada pelo lado direito. Ele puxou a bola para a perna esquerda e colocou na cabeça do atacante Arthur, que finalizou por entre as pernas de Felipe Garcia e colocou o time celeste em vantagem.

Depois de uma jogada de Arthur Gomes, a bola chegou até Rafael Elias, que bateu cruzado. William apareceu na pequena área para finalizar, Felipe Garcia fez a defesa, a bola pegou na trave, e o Tombense se salvou.

Aos 52, depois de rebote da defesa do Tombense, o Cruzeiro retomou. A bola chegou até Lucas Romero, que fez boa jogada, passou por Zé Vítor e finalizou. Felipe Garcia defendeu.

O Tombense voltou para o segundo tempo sinalizando que iria se retrancar: trocou o atacante Gustavo Modesto pelo volante Pierre e o volante Mikael pelo meia Rickson. A estratégia não deu certo e o Cruzeiro foi para cima. Aos poucos, porém, o Tombense foi tomando pé da situação e amainou o ânimo rival.

Mas ainda era o Cruzeiro o mais perigoso. Mateus Vital recebeu dentro da área e bateu cruzado aos 15. Felipe Garcia espalmou. Dinenno deu um peixinho, mas não conseguiu colocar na rede.

Aos 20, Larcamón trocou o meia Mateus Vital pelo atacante Barreal. No Tombense, Raul Cabral tirou o atacante Felipinho pelo meio campo Denner. Aos 26, ocorreu um gol contra bizarro: Zé Vítor, da Tombense, que definiu: 2 a 0 para o Cruzeiro.

Tudo parecia definido, mas, aos 33, após cruzamento para a área, Zé Vítor, o zagueiro do gol contra da Tombense, subiu sozinho e acertou cabeçada forte para se redimir e diminuir.

Já no final do jogo, Matheus Pereira roubou a bola de Zé Vítor no campo de ataque, invadiu a área, se livrou do goleiro Felipe Garcia e definiu a semifinal. O rival do Cruzeiro sai neste domingo, no clássico entre Atlético-MG e América-MG. O time de Hulk tem vantagem de 2 a 0 do jogo de ida e busca o pentacampeonato.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 x 1 TOMBENSE

CRUZEIRO - Rafael Cabral, William, Neris, João Marcelo, Villalba; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafael Elias. Técnico: Niccolás Larcamón.

TOMBENSE - Felipe Garcia, Pedro Costa, Ednei, Zé Vítor, Emerson Barbosa; Mikael, Kaio Mendes, Rafinha, Gustavo Modesto, Igor Bahia e Felipinho. Técnico: Raul Cabral.

GOLS - Arthur, aos 34 minutos do primeiro tempo; Zé Vítor (contra), aos 26, e aos 33, e Matheus Pereira, aos 46 do segundfo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Costa, Rafinha e Pierre (Tombense).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima.

RENDA - R$ 1.689.992,50.

PÚBLICO - 40.158 presentes.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).