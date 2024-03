Ponte Preta aposta em união e concentração para surpreender o Palmeiras

A Ponte Preta tem a fórmula para desbancar o favoritismo do Palmeiras neste sábado, na Arena Barueri, e conseguir a classificação à semifinal do Campeonato Paulista. Ciente da superioridade do adversário, dono da melhor campanha geral e único invicto no campeonato, o elenco ponte-pretano prega união e concentração para surpreender.

"É um jogo muito importante, um jogo que todo mundo quer jogar. A concentração tem que estar lá em cima. O grupo está fechado, está unido e trabalhando sério para fazer uma grande partida", disse o centroavante Jeh.

Sobre o time que vai entrar em campo, João Brigatti vai voltar ao esquema com três zagueiros, utilizado durante boa parte do campeonato. Preservado contra o Santo André por causa de dores no joelho, Nilson Júnior entra no lugar do lateral-direito Luiz Felipe.

Além da volta de Nilson Júnior, o treinador ponte-pretano ganhou mais duas opções. O meia Dodô se recuperou de lesão e o atacante Venícius foi inscrito. Já o meia Dudu Scheit e o atacante Gabriel Novaes cumprem suspensão pelas expulsões na última rodada da fase classificatória.

A provável Ponte Preta para o jogo é: Pedro Rocha; Castro, Luis Haquín e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh.

A vantagem do Palmeiras por ter feito melhor campanha é o mando de campo do jogo único das quartas de final. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.