Clássico entre Milan e Roma é o destaque das quartas de final da Liga Europa

Um clássico italiano entre Milan e Roma é o grande destaque das quartas de final da Liga Europa, que teve os quatro confrontos definidos na manhã desta sexta-feira em Nyon, na Suíça.

Com três representantes da Itália, dois da Inglaterra, um da França, um da Alemanha, e um de Portugal, a competição teve definidos ainda os outros jogos desta etapa eliminatória do torneio. Os duelos de ida acontecem no dia 11 de abril e a volta vai ser realizada uma semana depois (18/4).

O Liverpool enfrenta a Atalanta decidindo a vaga em Bérgamo. O Bayer Leverkusen também vai selar a sorte fora de casa no confronto com o West Ham. Completando a lista de partidas decisivas, o Benfica faz o primeiro embate em Lisboa e decide a sua permanência na França, diante do Olympique de Marselha.

A Uefa definiu também o chaveamento das semifinais da competição. O vencedor do confronto entre portugueses e franceses enfrenta o ganhador de Liverpool e Atalanta. Na semifinal 2, quem passar de Milan e Roma terá pela frente o classificado de Bayer Leverkusen e West Ham.