Rony prega atenção total do Palmeiras contra a Ponte Preta: 'Não podemos dar brecha'

Autor do gol que garantiu a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista ao Palmeiras, no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, o atacante Rony espera ganhar cada vez mais espaço para recuperar a posição de titular no time comandado por Abel Ferreira. Reserva de luxo, entrando em todos os jogos, o jogador ainda prega respeito e atenção conta a Ponte Preta, sábado, pelas quartas de final do Estadual.

"Terminar em primeiro é de suma importância na competição, pois decidiremos em casa diante do nosso torcedor. É algo muito importante e que nos ajuda bastante", frisou Rony, já focado no embate com a equipe campineira, sábado, na Arena Barueri.

"A Ponte Preta é uma equipe de qualidade e vem fazendo uma grande campanha. Vamos ter todo o cuidado e manter toda a concentração para não dar nenhuma brecha. Vamos em busca da classificação e muito focado no objetivo", advertiu, garantindo um clube ligado pela manutenção da invencibilidade de três temporadas no Paulistão.

Mesmo que avance após um empate e consequentemente disputa dos pênaltis, o Palmeiras continuará com vantagem de ser o mandante na semifinal por ter fechado a fase inicial com três pontos de vantagem sobre o Santos, o que mostra a importância do gol de Rony diante do time de Ribeirão Preto.

"Muito feliz pelo gol, foi especial para mim e dá muita confiança para o restante da temporada. Foi importante ter feito o gol da última vitória. Feliz também por termos nos classificado em primeiro, pois era o nosso objetivo", disse. "Então é dever cumprido, chegou o momento do mata-mata. Agora exige muito foco, concentração e muita determinação para buscarmos a classificação. Estou muito motivado e espero seguir contribuindo e ajudando a equipe."

Nas atividades desta quinta-feira, Abel Ferreira intensificou a preparação para as quartas de final com trabalhos táticos posicionais de construção de jogadas, cruzamentos e finalizações. O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira, na Academia de Futebol.