Medvedev alcança as quartas de final em Indian Wells; algoz de Djokovic é eliminado

O russo Daniil Medvedev continua firme na luta pela segunda final seguida do Masters 1000 de Indian Wells. Vice-campeão de 2023, o cabeça de chave 4 não teve problemas para eliminar o búlgaro Grigor Dimitrov, em duplo 6/4. Depois de fazer história e deixar pelo caminho o líder do ranking, o sérvio Novak Djokovic, o italiano Luca Nardi voltou à realidade e se despediu do torneio.

Sem ter o saque ameaçado no primeiro set, Medvedev contou com uma quebra no quinto game para encaminhar a vitória na parcial. E por muito pouco não fechou novamente derrubando o serviço de Dimitrov. O búlgaro salvou três set points para diminuir para 5 a 4. Mas em pontos diretos, o russo fechou a parcial após 37 minutos.

Dimitrov prometia reação na parcial seguinte, mas logo foi quebrado, com o russo abrindo 2 a 1. Mas reagiu de imediato e devolveu a quebra. Perdendo o serviço novamente no sétimo game, nada mais pôde fazer e viu Medvedev fechar por novo 6 a 4 novamente em pontos seguidos no seu serviço decisivo.

O adversário das quartas de final - será a 18ª do ex-número 1 do mundo - nesta quinta-feira será o dinamarquês Holger Rune, sétimo favorito, que superou o americano Taylor Fritz (cabeça número 12), com 2/6, 7/6 (7/2) e 6/3.

Outro confronto das quartas de final definido tem Tommy Paul (17º) contra Casper Ruud. O americano desbancou o italiano Luca Nardi por 6/4 e 6/3, 2m 1h21, enquanto o norueguês se garantiu com virada e grande partida diante do veterano francês Gael Monfils, de 37 anos, parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/4.

Atual campeão e cabeça de chave 2, o espanhol Carlos Alcaraz entra em quadra nesta quinta-feira para encarar o alemão Alexander Zverev (6º). Já o italiano Jannik Sinner (3º) desafia o checo Jiri Lehecka (32º).