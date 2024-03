Jogador condenado por esfaquear primo e também por tráfico de cocaína é detido em Dubai

O ex-jogador da seleção holandesa Quincy Promes foi detido após ser localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele havia sido condenado, há um mês, por tráfico de drogas e, no ano passado, por esfaquear o próprio primo. Agora, a Procuradoria holandesa pede a extradição do jogador, para que ele cumpra a prisão na Holanda.

Promes não estava preso pelos crimes, mesmo com as duas condenações, porque morava na Rússia. Desde 2021, ele é jogador do Spartak Moscou. O país não o extraditou, enquanto o próprio atacante não se apresentou ao tribunal holandês. O Ministério Público da Holanda chegou a emitir um pedido de busca internacional para localização e prisão provisória até extradição.

Entretanto, Promes não havia sido detido, inicialmente, pelo aviso referente aos crimes pelos quais foi condenado. Ele estava em Dubai com o elenco do Spartak Moscou para treinos e amistosos da pré-temporada.

O time também passou por Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Promes foi detido no aeroporto de Dubai em 1º de março por ter fugido após um acidente de trânsito. Ele, então, foi colocado em prisão domiciliar no hotel onde estava hospedado, enquanto o restante do elenco pôde retornar à Rússia. Foi lá que, posteriormente, houve a detenção a pedido das autoridades holandesas.

A condenação de Promes em fevereiro, segundo a acusação da Holanda, foi por "desempenhar um papel crucial" no tráfico de 1,3 kg de cocaína do Brasil para a Bélgica. A droga chegou ao porto de Antuérpia, escondida em um carregamento de sal marinho. De lá, o conteúdo seria levado para a Holanda, mas foi interceptado.

O caso aconteceu em 2020, mas a denúncia contra o jogador foi oficializada somente em maio do ano passado. A participação de Promes no esquema foi descoberta pelas autoridades por meio de grampos telefônicos e rendeu a ele a sentença de seis anos de prisão.

Já a primeira condenação foi em 2023, quando Promes teve definida pena de 18 meses de prisão por esfaquear o primo no joelho em uma festa de família, em Amsterdã, no ano de 2020. A polícia soube do incidente justamente porque o telefone do jogador estava grampeado como parte da primeira investigação. Em nenhum dos casos, ele compareceu ao tribunal.

Dois meses depois, o atacante fechou com o Spartak Moscou e deixou o País natal. O clube russo pagou 8,5 milhões de euros (R$ 55,2 milhões, na cotação da época) por um contrato de três anos e meio. O vínculo, portanto, acaba no final desta temporada europeia.

Na passagem atual, Promes venceu a copa do País na temporada 2021/22, quando foi artilheiro nos campeonatos nacionais. Promes tem 50 jogos com a camisa da seleção holandesa e passagem também pelo Sevilla, da Espanha.

O jogador, que já vestiu as cores do Ajax de Amsterdã no passado, também foi condenado a 18 meses de prisão em outro caso, por esfaquear um primo por causa de um colar roubado em 2020.

Ele estava desde o início de março, segundo diversos meios de comunicação, em prisão domiciliar em um hotel de luxo em Dubai por ter cometido uma "infração local".

Agora, Promes está preso por um pedido das autoridades dos Países Baixos dirigido às forças da ordem de outros países. Ele foi condenado em 14 de fevereiro a seis anos de prisão por um tribunal holandês por ter contrabandeado mais de uma tonelada de cocaína.

Temendo ser detido pela polícia local, o jogador, que vestiu o uniforme da 'Laranja Mecânica' em 50 ocasiões, não se apresentou ao tribunal em seu país para ouvir a sentença e a Rússia não o extraditou.