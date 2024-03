Correção: Milan aproveita expulsão e bate Slavia na Liga Europa; Paquetá faz e West Ham avança

Na nota enviada anteriormente estava que o rival do Milan foi o Sparta Praga. Na verdade os italianos enfrentaram o Slavia Praga. Segue versão corrigida:

O Milan não tomou conhecimento do Slavia Praga no confronto das oitavas de final da Liga Europa. Depois de fazer 4 a 2 em Milão, o time italiano voltou a somar os três pontos, desta vez com 3 a 1 na República Checa, nesta quinta-feira, para avançar com 7 a 3 no agregado. Depois de perder na ida, o West Ham contou com gol do brasileiro Lucas Paquetá para revirar a eliminatória com o Freiburg em grande estilo: 5 a 0. No sufoco, Olympique de Marselha e Benfica também se garantiram.

Com vantagem de 4 a 2 conquistada no San Siro, o Milan foi para Praga disposto a administrar a boa vantagem. E viu sua missão facilitada com somente 20 minutos, após a expulsão de Holes, por pisão em Calabria flagrado pelo VAR. Ao mesmo tempo, o time italiano perdeu o goleiro Maignan, com dores.

Com um a mais, o Milan enfim mudou a postura precavida e começou a atacar. E por muito pouco não abriu o marcador com Pulisic, que parou em defesa de Stanek. Logo depois, o goleiro checo fez novo milagre.

O sufoco ficou gigante e foram necessários um intervalo de dois minutos para o Milan construir nova vitória. Aos 33, Pulisic recebeu de Rafael Leão e desta vez não desperdiçou. Ele cortou o zagueiro na área e mandou no canto.

Logo depois, aos 35, foi a vez de Loftus-Cheek deixar sua marca. Tabela pela esquerda, Theo Hernández cruzou e o meia inglês só teve o trabalho de empurrar às redes. Ainda deu tempo de Rafael Leão ampliar antes do intervalo em um belo gol. Nos acréscimos, o atacante português recebeu de Pulisic e, de fora da área, mandou no ângulo.

A enorme vantagem fez os italianos diminuírem o ritmo na etapa final. Diante de um oponente entregue, os italianos apenas administraram a posse de bola. Ainda assim, já no fim, Jurasek anotou o gol de honra dos locais. O Milan celebrou a vaga com os 3 a 1.

PAQUETÁ MARCA, WEST HAM GOLEIA E VIRA SÉRIE

O West Ham se garantiu nas quartas com goleada por 5 a 0 sobre o Freiburg. Depois de ser derrotado por placar mínimo na Alemanha, o time recebeu os alemães e foi logo igualando a eliminatória com gol do brasileiro Lucas Paquetá, com somente nove minutos. A pressão cresceu ainda mais e Bowen ampliou aos 32.

A definição da classificação veio em uma segunda etapa ainda mais arrasadora. Logo aos 7 minutos, Creswell ampliou para 3 a 0, praticamente acabando com as chances dos visitantes. Kudus, duas vezes, definiu a surra ao anotar aos 32 e aos 40.

O Olympique de Marselha passou aperto nos minutos finais, perdeu em visita ao Villarreal, por 3 a 1, gols de Capoué, Sorloth e Mosquera, mas se beneficiou da goleada por 4 a 0 na França para se garantir entre os oito melhores da Liga Europa. Os espanhóis chegaram a abrir 3 a 0 na partida e se lançaram ao ataque com tudo no fim, o que beneficiou um gol no contragolpe e o alívio dos franceses, com Clauss anotando aos 50 minutos.

Quem também se garantiu no aperto foi o Benfica. Depois de uma igualdade por 2 a 2 em Lisboa, o time português visitou o Rangers, na Escócia, e se garantiu graças a um gol de Rafa Silva, no segundo tempo, e triunfo por 1 a 0.