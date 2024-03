Corinthians reencontra São Bernardo para evitar desastre na Copa do Brasil

O Corinthians enfrenta o São Bernardo, às 20 horas desta quinta-feira, em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil, com a missão de evitar a soma de mais um desastre à temporada, já marcada pela eliminação precoce no Paulistão. No Estádio Primeiro de Maio, reencontra o adversário diante do qual teve uma de suas piores atuações do ano, na terceira rodada do Estadual, ao perder por 1 a 0 mesmo com um jogador a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo.

Nesta etapa da Copa do Brasil, caso o duelo termine empatado, a vaga na terceira fase será decidida em disputa de pênaltis. O time vencedor também garante R$ 2,205 milhões como prêmio pela classificação. Na primeira fase, a equipe da capital eliminou o Cianorte, com uma vitória por 3 a 0, e os são-bernardenses venceram o Olaria por 1 a 0.

Quando foi derrotado pelo São Bernardo, em janeiro, o Corinthians era comandado por Mano Menezes, demitido dois jogos depois. Em busca de um novo nome, a diretoria chegou a cogitar a contratação de Márcio Zanardi, treinador do time do ABC paulista e velho conhecido do presidente alvinegro Augusto Melo, com quem trabalhou na base corintiana. A negociação não evoluiu porque o regulamento do Paulistão não permite que um técnico treine duas equipes diferentes na competição.