Brasileiros se destacam no primeiro dia do Pré-Olímpico continental de remo

O remo brasileiro fez bonito nesta quinta-feira na largada das disputas do Pré-Olímpico continental para Paris-2024. Das quatro embarcações, três avançaram de fase e uma disputa a repescagem nesta sexta-feira com boas chances de avançar à final.

Quem abriu o dia festivo ao Brasil foi Beatriz Tavares, medalha de prata nos Jogos Pan-americanos Santiago. No Single Skiff Feminino, a remadora ganhou sua bateria na raia de 2 mil metros da Lagoa Rodrigo de Freitas, garantindo vaga direta na final de sábado.

"Estou feliz com a prova que fiz hoje. Agora zerou, independentemente de eu ter vencido hoje, porque sábado é uma nova prova. Tenho adversárias bem fortes, entre elas a mexicana Kenia Lechuga, que foi quem me derrotou no Pan. Creio que ela será a minha maior adversária na final", declarou Beatriz Tavares, que fez um tempo de 7mi57s03.

Na final de sábado pela manhã, basta à atleta do Botafogo não terminar na última colocação que a vaga olímpica estará garantida. Mesmo assim, ela definiu como questão de honra superar Kenia Lechuga e subir no topo do pódio.

Outro representante do Botafogo neste pré-olímpico, Lucas Verthein se garantiu na semifinal do Single Skiff masculino após também ganhar sua bateria, com 7min20s85, seguido pelo mexicano Juan Rodríguez (7min27s81).

"Remei solto e bem leve, até para tirar um pouco do nervosismo da primeira prova grande, internacionalmente falando, deste ano. Na semifinal, espero dar o meu melhor e remar bem como hoje e, no fim das contas, conseguir essa classificação para a final de sábado e garantir a vaga", afirmou Verthein, campeão do Pan de Santiago.

Quem também já estão na final são Isabelle Falck e Manu Abreu, no Double Skiff Peso Leve Feminino. Com somente seis barcos inscritos no Pré-Olímpico continental, a prova desta quinta-feira serviu para tomada de tempo para definir as raias na final de sábado e as brasileiras fizeram o quarto tempo, 7mi35s75.

Na mesma prova, pelo masculino, Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen terminaram em segundo e vão ter de disputar a repescagem nesta sexta-feira. Os quatro melhores tempos vão avançar à decisão.