Antõnio Oliveira prevê Corinthians 'evoluído' até a estreia no Campeonato Brasileiro

O técnico António Oliveira prevê um time do Corinthians evoluído com as três semanas que terá de trabalho até a disputa da Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro no nês seguinte. O treinador elogiou a equipe após a vitória, por 2 a 0, nesta quinta-feira, sobre o São Bernardo, no ABC, pela Copa do Brasil.

"Foi uma equipe adulta, pragmática... tínhamos um objetivo de passar para a próxima fase e não demos espaço ao adversário, que só teve duas chances durante a partida inteira. Foi uma vitória maiúscula, de estratégia", disse António Oliveira, em entrevista coletiva.

O técnico preferiu não criar polêmica sobre a atuação da arbitragem por causa expulsão de Rodrigo Garro no primeiro tempo, "Acho demasiado redutor falar das decisões do árbitro. Futebol é assim mesmo, o árbitro fez o seu melhor. Acho mais importante agora valorizar o grande jogo da minha equipe, algo que me deixa orgulhoso."

António Oliveira destacou a participação dos centroavantes Yuri Alberto e Pedro Raul. "Equipe ganha com dois jogadores de grande qualidade. A estratégia para hoje foi ter os dois. Vamos jogo a jogo. Poderemos repetir esta escalação, mas vai depender do adversário."

Sobre a preparação para a disputa das demais competições, o técnico corintiano admitiu a dificuldade em conseguir adversários para a disputa de amistosos. "Não será fácil encontrar adversários neste período, mas vai ser importante termos tempo para trabalhar e estarmos mais tempo juntos. Temos muita coisa a evoluir e melhorar."