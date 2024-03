Stephen Curry admite fazer carreira na política após encerrar trajetória na NBA

O astro do basquete Stephen Curry, do Golden State Warriors, é um caso de sucesso da NBA. Ele é um dos maiores arremessadores da história da liga americana e é adorado por fãs de outras franquias. Mesmo assim, as aspirações do atleta não se limitam ao basquete. Curry também investe seu tempo na alfabetização infantil e na literatura, tendo lançado dois livros infantis: "O garoto que nunca desistiu" e o mais recente "Eu sou extraordinário".

Ao divulgar o segundo livro para o CBS mornings, o armador admitiu que já pensa no futuro pós-basquete e não descarta o plano ambicioso de ingressar na política dos Estados Unidos. Durante a entrevista do lançamento do livro, ao ser questionado se considera ter uma carreira na política americana, Curry respondeu que "talvez".

De acordo com o astro do basquete, ele tem interesse em aproveitar parte da influência conquistada no esporte para o bem da maneira que ele puder.

"Se essa é a maneira de fazer isso, então... não vou dizer que será na presidência, mas se a política é uma forma de criar mudanças significativas, esse pode ser o caminho, ou se tiver outra forma além da política também", ponderou.

O jogador já faz movimentações em prol da comunidade de Oakland, na Califórnia. Ele tem um projeto junto com a mulher para ajudar crianças de baixa renda a acessar o ambiente escolar e garantir a alimentação de qualidade, com três refeições por dia. Curry também traz à tona questões de injustiça e violência racial, tendo participado dos protestos do Black Lives Matter em 2020.