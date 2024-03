Sport e Juventude conquistam vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Sport e Juventude conquistaram vaga na terceira fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Enquanto o time pernambucano precisou dos pênaltis para eliminar o Murici-AL na Arena Pernambuco, os gaúchos não tiveram dificuldade e avançaram ao fazer 3 a 0 sobre o Paysandu-PA em Caxias do Sul-RS.

Além da classificação, os times embolsaram R$2.205,00. Os confrontos da terceira fase serão sorteados, com ingressos dos times que estão na Copa Libertadores, mais os campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa Verde.

O Sport se classificou no sufoco em uma Arena de Pernambuco sem público, após o clube ser punido por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com oito jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil em decorrência do atentado ao ônibus do Fortaleza depois do confronto entre os times pela Copa do Nordeste.

Na partida, Sport e Murici-AL empataram por 1 a 1 no tempo normal e o time pernambucano se classificou nos pênaltis por 5 a 4. O Sport abriu o marcador no primeiro tempo com Luciano Castán, mas nos acréscimos do segundo tempo os alagoanos empataram a partida com Alexandre Moreira. Nos pênaltis, depois de todos os atletas converterem suas penalidades, Juan Palacios errou o último pelo Murici e o Sport garantiu passagem para a próxima fase.

Sem dificuldade, o Juventude venceu o Paysandu por 3 a 1 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. O destaque da classificação foi o atacante Gilberto. Ele marcou dois gols no primeiro tempo e participou do gol de Lucas Barbosa no segundo tempo. Vinicius Leite descontou para o Paysandu.

Além da dupla, mais quatro times se classificaram na terceira fase na noite desta quarta-feira: Internacional, Ypiranga, América-RN e Sampaio Corrêa-MA. O Internacional contou com dois gols de Enner Valencia, um em cada tempo, para superar o Nova Iguaçu-RJ, por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Ypiranga-RS jogando no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), fez a lição de casa e bateu o Porto Velho por 2 a 0. A vaga foi confirmada com gols marcados no primeiro tempo por Alisson e Amarildo.

Na Arena das Dunas, o América de Natal se classificou com facilidade ao vencer o São Luiz (RS) por 3 a 0. Os gols da classificação foram de Wenderson, Matheuzinho e Gustavo Ramos. Por fim, após empate sem gols em São Luís (MA), o Sampaio Corrêa avançou nos pênaltis ao vencer por 5 a 3 o Ferroviário-CE. Bryan Gabriel desperdiçou a cobrança pelo lado do Ferroviário-CE.

Confira todos os resultados desta quarta-feira:

Ypiranga-RS 2 x 0 Porto Velho-PO

Sport-PE 1 (5) x (4) 1 Murici-AL

Nova Iguaçu-RJ 0 x 2 Internacional-RS

Sampaio Corrêa-MA 0 (5) x (3) 0 Ferroviário- CE

América-RN 3 x 0 São Luiz-RS

Juventude-RS 3 x 1 Paysandu-PA