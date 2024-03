Ronaldo monta seleção ideal com Pelé, Messi e CR7 e diz ser fã de Bellingham

O jornal britânico Daily Mail deixou Ronaldo Fenômeno pensativo depois de perguntar qual a seleção ideal que ele montaria. O ex-jogador hesitou entre alguns dos nomes citados, um comportamento bem diferente de quando era atacante e não demonstrava nenhum nervosismo diante do gol. Sem entrar em polêmicas, Ronaldo escalou a equipe e comentou sobre jovens estrelas, como Mbappé e Bellingham.

Para abrir o time, Ronaldo escolheu o goleiro italiano Gianluigi Buffon, campeão do mundo com a Itália em 2006. Os zagueiros também são da escola italiana, Maldini e Cannavaro. Nas laterais, a escolha foi pela dupla do penta, Cafu e Roberto Carlos. Ronaldo preferiu escalar Pelé mais recuado, não como atacante. Os companheiros do Rei seriam Maradona e Zidane. Na frente, o camisa 9 formaria o trio de ataque com Messi e Cristiano Ronaldo.

Dos 11, Ronaldo foi companheiro de cinco. Ele atuou com Cafu e Roberto Carlos na seleção e esteve junto de cada um também no Milan e Real Madrid, respectivamente, além de jogar com o lateral-esquerdo no Corinthians. Na equipe italiana, Maldini jogou com Ronaldo. Por fim, Zidane foi um dos galácticos do time espanhol ao lado do Fenômeno.

Na entrevista ao veículo britânico, Ronaldo comentou sobre um dos maiores talentos revelados no futebol inglês recentemente, Jude Bellingham. O camisa 5 do Real Madrid, segundo o ex-jogador, tem características que o fazem lembrar Zidane. Quando chegou ao clube, o jovem chegou a ser comparado com o ídolo francês.

"Eu amo o jeito que o Bellingham joga. A maneira que ele está no Real Madrid, marcando gols em quase todas as partidas. Ele vai para cima o tempo todo", declarou Ronaldo, que concluiu citando Zidane. "Eu vi alguns jogos no Santiago Bernabéu e fiquei procurando pelo Bellingham. Ele me surpreende muito com a qualidade que tem. A velocidade com que corre, você pode ver que ele quer fazer gols sempre. Me lembra um pouco o Zidane, em qualidade", completou.

Outro nome desta geração de craques que encanta Ronaldo é Kylian Mbappé. O brasileiro o considera o melhor atacante no mundo no momento e acredita que ele finalmente poderá ganhar a Bola de Ouro jogando no Real Madrid. "Vamos esperar até ser oficial, mas todo mundo está empolgado com Mbappé em Madri", contou.