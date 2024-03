Red Bull Bragantino e Botafogo fazem decisão por vaga na fase de grupos da Copa Libertadores

O mais novo brasileiro na fase de grupos da Copa Libertadores será conhecido nesta quarta-feira, quando Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 3ª fase prévia. A tendência é que o estádio esteja lotado. Os ingressos destinados aos botafoguenses, inclusive, já estão esgotados.

Na semana passada, os times se enfrentaram no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e o Botafogo contou com dois gols de Júnior Santos para ganhar por 2 a 1. O resultado dá ao alvinegro carioca a vantagem do empate. Já o Red Bull Bragantino precisa ganhar por pelo menos dois gols de diferença, enquanto a vitória simples leva a definição da vaga para os pênaltis.

Precisando do triunfo, o Red Bull Bragantino pode ter mudança em relação ao jogo inicial. Longe dos gramados há quase um mês por causa de uma lesão na coxa direita, o volante Matheus Fernandes voltou aos treinos com os demais jogadores e fica à disposição do técnico Pedro Caixinha. O atacante Thiago Borbas é quem deve perder a vaga.

Preservado do treino da última segunda-feira, Eduardo Sasha participou normalmente da atividade desta terça e não preocupa a comissão técnica. O centroavante é o artilheiro do time na atual temporada, com cinco gols.

"A nossa batalha é estar na fase de grupos da Libertadores. As duas equipes têm méritos, um confronto disputado. Eles saíram na frente, 2 a 1, mas temos muita força em casa. Poderíamos ter criado um pouco mais... Não jogamos mal, conseguimos nos impor em alguns momentos. Vamos lutar até o fim", afirmou o diretor esportivo Diego Cerri.

A delegação do Botafogo está concentrada em Atibaia, cidade vizinha a Bragança Paulista, sem maiores novidades entre os relacionados do técnico interino Fábio Matias. Existia a expectativa de Luiz Henrique viajar com a delegação, mas o atacante ainda não está 100% recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda.

A principal arma botafoguense para chegar na fase de grupos da Libertadores é o atacante Júnior Santos. Os sete gols marcados em apenas três partidas fizeram o atacante se tornar o maior artilheiro da história do clube na competição.

Sob o comando interino de Fábio Matias - a diretoria ainda não definiu quem será o substituto de Tiago Nunes -, o Botafogo tem cinco vitórias em cinco jogos. No último final de semana, o treinador escalou reservas e o time ganhou do Sampaio Corrêa, por 2 a 1, pela semifinal da Taça Rio.