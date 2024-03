Ponte Preta anuncia oficialmente atacante Venícius, inscrito para o mata-mata do Paulistão

Focada nas quartas de final diante do Palmeiras no próximo sábado, às 18h30, na Arena Barueri, a Ponte Preta oficializou no começo da tarde desta quarta-feira um novo reforço para sequência da temporada de 2024. Trata-se do atacante Venícius, de 25 anos, que estava acertado com o time campineiro há alguns dias e até já foi inscrito para o mata-mata do Paulistão.

"Reforço na área. Centroavante Venícius reforça o elenco da Ponte Preta para o restante da temporada de 2024. Seja bem-vindo a #MaiorDoInterior", postou o clube ao anunciar o novo reforço.

Emprestado na semana passada pelo Inter de Lages-SC até o final do ano, o atacante Venícius vai ficar à disposição de João Brigatti. Com isso, será opção para o setor ofensivo diante do Palmeiras nas quartas de final, que tem as baixas de Dudu Scheit e do atacante Gabriel Novaes, expulsos diante do Santo André.

"Fisicamente estou bem. Fiz um reforço quando cheguei aqui, junto com a equipe da preparação física e para sábado estou 100%. O torcedor ponte-pretano pode esperar um jogador muito agressivo no ataque, ousado, que gosta de arriscar dentro da área. Então podem esperar que irei me doar em campo para ajudar tanto os meus companheiros e a Ponte Preta para alcançar nossos objetivos na temporada", disse.

Venícius foi revelado no Vitória da Conquista-BA e passou por clubes como Barretos-SP, Flamengo de Guanambi-BA, Afogados da Ingazeira-PE e Sampaio Corrêa-MA. No Inter de Lages, clube pelo qual foi emprestado, atuou em 11 partidas, marcando quatro gols e contribuindo com uma assistência. Ele também falou sobre a escolha pela Ponte Preta.

"Quando surgiu o convite, conversei com meu pai e meu empresário sobre o meu desejo de estar aqui. Era algo que desde a temporada passada tinha um interesse um do outro e acabou se concretizando agora. Fico feliz de estar aqui e vestir essa camisa", revelou o novo reforço.