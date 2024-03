Internacional visita o Nova Iguaçu em busca da vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Em busca de seu segundo título na Copa do Brasil, o Internacional entra em campo nesta quarta-feira, em jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Após eliminar o ASA-AL, o time gaúcho encara desta vez o Nova Iguaçu-RJ, às 20h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Na estreia, o Internacional teve jogo tranquilo em Alagoas e venceu por 2 a 0 o ASA de Arapiraca, com gols de Vitão e Alario. O time de Eduardo Coudet ganhou o reforço do atacante colombiano Borré, que está regularizado e viajou com a equipe para a capital brasileira.

A última e única conquista do Internacional na competição aconteceu em 1992. De lá para cá, foram dois vices, em casa, para Corinthians (2009) e Athletico-PR (2019). O Nova Iguaçu também vem embalado, uma vez que se classificou aplicando a maior goleada até então da Copa do Brasil, superando o Itabuna-BA por 8 a 0.

Conterrâneo, quem entra em campo também nesta quarta-feira é o Juventude, que recebe no Alfredo Jaconi o Paysandu-PA, às 21h30. No mesmo horário, o Sampaio Corrêa-MS encara o Ferroviário-CE, no Castelão, em São Luís (MA), enquanto o América-RN mede forças com o também gaúcho São Luiz-RS, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

Mais cedo, às 19 horas, o Sport, campeão em 2008, atua contra o Murici-AL, na Ilha do Retiro. E o Ypiranga-RS, também do estado do Rio Grande do Sul, encara o Porto Velho-RO, no Colosso da Lagoa.

JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA

19h

Ypiranga-RS x Porto Velho-RO

Sport-PE x Murici-AL

20h

Nova Iguaçu-RJ x Internacional-RS

21h30

Sampaio Corrêa-MA x Ferroviário-CE

América-RN x São Luiz-RS

Juventude-RS x Paysandu-PA