Corinthians inscreve Matheus Bidu na Copa do Brasil às vésperas de duelo decisivo

Fora dos planos para a temporada 2024, o lateral-esquerdo Matheus Bidu viu a sua situação mudar dentro do Corinthians. Ele foi inscrito na Copa do Brasil nesta quarta-feira e pode virar uma opção para o técnico António Oliveira visando o confronto diante do São Bernardo, amanhã (14).

Na disputa do Campeonato Paulista, o jogador sequer foi relacionado pelo treinador Mano Menezes. Com a troca de comando na equipe principal, o atleta seguiu sem ser inscrito para o estadual.

A diretoria corintiana já estudava a possibilidade de negociar Bidu, alvo de clubes como Vitória e Goiás. Diante da mudança de planos, o lateral vira opção para o duelo da segunda fase da competição nacional.