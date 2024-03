Bia Haddad cai nas quartas de duplas em Indian Wells; Zverev vira sobre Minaur e encara Alcaraz

Chegou ao fim nesta terça-feira a passagem de Bia Haddad pelo WTA 1000 de Indian Wells. Ao lado da americana Taylor Townsend, a brasileira acabou eliminada nas quartas de final de duplas com derrota diante da australiana Storm Hunter e a checa Katerina Siniakova, por 7/6 (7/5) e 6/2.

Bia Haddad já havia se despedido precocemente no torneio de simples na segunda rodada, ao levar a virada da russa Anastasia Pavlyuchenkova e agora se prepara para o WTA 1000 de Miami, com início na próxima segunda-feira.

Sétima favorita em Indian Wells, a parceria de Bia Haddad começou bem e logo abriu 2 a 0. Mas a reação das cabeças de chave 3 veio de imediato, com virada para 4 a 2 em duas quebras. Em jogo de altos e baixos, nova reviravolta e Bia e Townsend buscaram nova igualdade, por 4 a 4. E depois reassumiram a liderança na parcial.

Nada de fechar, contudo. O set bastante disputado acabou decidido no tie-break e o equilíbrio mais uma vez prevaleceu, com as duplas indo iguais até o 5 a 5, quando Hunter e Siniakova abriram dois pontos para fechar em 7 a 5. Após 1h01 de disputa.

Embaladas, as rivais voltaram mais ligadas no segundo set e de maneira arrasadora foram abrindo logo gigantes 5 a 0. Bia e Townsend esboçaram reação e anotaram dois games seguidos. Mas acabaram eliminadas perdendo o serviço, por 6 a 2.

As duplas favoritas não se deram bem nesta terça-feira. Grande esperança de título para os americanas, as locais Coco Gauff e Jessica Pegula, cabeças de chave 5, deram adeus à competição com 6/2 e 6/4 para a japonesa Ena Shibahara e a compatriota Asia Muhammad, que já haviam jogado na madrugada pelas oitavas e surpreendido a australiana Erin Routliffe e a canadense Gabriela Dabrowski, cabeças 2, no super tie-break: 7/6 (7/3), 2/6 e 12/10.

Nesta quarta-feira, Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs têm uma pedreira pela frente. Em busca das semifinais, elas encaram as principais favoritas em Indian Wells, Hsieh Su-wei, de Taiwan, e a belga Elise Mertens.

ZVEREV NO CAMINHO DE ALCARAZ

O alemão Alexander Zverev será o adversário de Carlos Alcaraz pelas quartas de final, na quinta-feira. A classificação veio após enorme batalha contra o australiano Alex de Minaur e virada por 5/7, 6/2 e 6/3.

Sexto cabeça de chave em Indian Wells, o alemão perdeu o primeiro set após ter o serviço quebrado duas vezes. Depois de ficar atrás com 5 a 4, o alemão devolveu a quebra, mas nem teve tempo para comemorar e novamente perdeu o serviço. Minaur sacou bem e fechou em 7 a 5 com pontos diretos.

Zverev abriu o segundo set novamente perdendo o serviço, mas mostrou bastante concentração para sair do buraco e buscar incrível reação, fechando com 6 na 2 após quebrar três vezes o saque do australiano, 10º favorito no deserto da Califórnia.

O alemão cresceu na partida e não foi mais ameaçado. No set decisivo, aproveitou o break point para abriu 4 a 2, trocou serviços com Minaur e no segundo match point definiu a vitória após 2h48 de batalha na quadra 2.

Em jogo de sacadores potentes, o italiano Jannik Sinner, cabeça de chave 3, levou a melhor diante do americano Ben Shelton, parciais de 7/6 (7/4) e 6 a 1. O rival das quartas será o checo Jiri Lehecka, algoz do grego Stefanos Tsitsipas.