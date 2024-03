Abel dá ênfase em marcação antes de duelo com a Ponte Preta nas quartas do Paulista

2/4 da preparação ✅



Quarta-feira de sol forte e treino intenso na Academia de Futebol! Leia todos os detalhes 🗞️ ➤ https://t.co/y6rcwC1MBw#AvantiPalestra pic.twitter.com/ltM8T7XFHK -- SE Palmeiras (@Palmeiras) March 13, 2024

Classificação e jogos Paulista

Para este duelo, Abel Ferreira conta com os retornos de duas peças importantes. O atacante Endrick e o volante Zé Rafael foram poupados do jogo diante do Botafogo-SP, pela última rodada da fase de grupos da competição.

Um dos jogadores mais jovens do elenco, o atacante Estêvão treinou com os profissionais. "Para nós, todos os jogos são decisivos e damos sempre o nosso máximo pela vitória. Contra a Ponte Preta, vamos com tudo em busca da classificação", comentou.