Santos se acerta com a Blaze e a terá patrocinadora máster até abril de 2025

O Santos confirmou nesta terça-feira que a Blaze continuará sendo a patrocinadora máster do clube em 2024. Em nota, a equipe paulista afirmou que houve uma valorização em cima dos valores anteriores e que o acordo vai até abril de 2025. O presidente Marcelo Teixeira comemorou o acerto.

"Nesse momento de reconstrução da vida do Santos Futebol Clube, é importante a participação dos parceiros. A união de esforços é fundamental para restabelecer a condição de um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro", disse.

Ainda em nota, o Santos destacou o trabalho realizado para chegar no acordo considerado ideal pelas partes. "A valorização do contrato também significa confiança na 'Marca Santos' e sua força nos mercados nacional e mundial, agradeceu também o empenho de todos os departamentos do clube envolvidos", afirmou.

O Santos, no entanto, não revelou os valores reajustados com a Blaze. Na mesa, a diretoria do clube paulista tinha uma proposta da Parimatch, que passaria das casas dos R$ 100 milhões.

Com a parte nobre de sua camisa estampada pela Blaze, o Santos volta a campo no domingo, às 20h15, diante da Portuguesa, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão.